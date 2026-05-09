Brazilia. Un judecător al Curții Supreme suspendă proiectul de lege privind eliberarea lui Bolsonaro înainte de termen

Un document judiciar publicat sâmbătă de Curtea Supremă din Brazilia menționează că judecătorul Alexandre de Moraes a decis suspendarea proiectului de lege privind reducerea drastică a pedepsei de 27 de ani de închisoare a fostului președinte Jair Bolsonaro.

Acesta este acuzat de complot în vederea unei lovituri de stat după ce a pierdut alegerile din 2022.

Potrivit Reuters, anunțul vine după ce două partide politice din Brazilia și asociația de presă ABI au contestat separat, în cursul acestei săptămâni, proiectul de lege care ar duce la eliberarea înainte de termen a lui Bolsonaro.

Proiectul de lege a fost aprobat anul trecut și, în forma în care este redactat, ar reduce pedeapsa cu închisoarea a lui Bolsonaro la puțin peste doi ani.

În motivarea deciziei, judecătorul Alexandre de Moraes a afirmat că proiectul de lege nu ar trebui pus în aplicare până când Curtea Supremă a Braziliei nu va încheia lucrările în două proceduri judiciare în care reclamanții au solicitat anularea măsurii, pe care au calificat-o drept neconstituțională.

Pe de altă parte, vineri, avocații fostului președinte brazilian au depus o cerere de revizuire penală la Curtea Supremă pentru a anula sentința privind închisoarea.

În prezent, fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro își ispășește pedeapsa în arest la domiciliu, din cauza sănătății precare, a decis în luna martie un judecător.