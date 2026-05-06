Neymar marchează pentru Santos după scandalul cu Robinho Jr. Cei doi și-au cerut scuze după incident

Incidentul dintre cei doi, petrecut la antrenament, este în prezent analizat de club, care a anunțat deschiderea unei anchete interne. Potrivit presei braziliene, conflictul ar fi izbucnit după ce Neymar a fost driblat de tânărul de 18 ani, reacționând nervos și fiind acuzat ulterior că l-ar fi insultat și pălmuit.

În acest context, Neymar a recunoscut că a greșit și a încercat să diminueze tensiunile, într-un interviu în zona mixtă după meciul de miercuri.

„Am reacționat peste măsură, mi-am pierdut calmul. A fost și vina lui, dar eu am greșit mai mult. Mi-am cerut scuze în fața tuturor, iar el a făcut la fel”, a spus Neymar.

La rândul său, Robinho Junior a subliniat că regretă amploarea scandalului și impactul public.

„Această situație m-a afectat mult, pentru că este idolul meu. Îl admir de mic. E trist că lucrurile au degenerat. A fost un moment de impuls din partea mea. Nu trebuia să ajungă în presă, pentru că a fost dăunător pentru ambele părți”, a spus fiul fostului internațional brazilian Robinho.

Tânărul atacant a indicat că intenționează să își retragă notificarea juridică făcută după incident.

Neymar vizează prezența la Cupa Mondială

Pe teren, Neymar a deschis scorul în minutul 40, fiind felicitat inclusiv de Robinho Junior, într-un gest considerat simbolic pentru detensionarea situației.

Totuși, în ciuda golului marcat, prestația fostului star de la Barcelona a fost modestă în contextul în care încearcă să-l convingă pe selecționerul Carlo Ancelotti că merită să facă parte din echipa pentru Cupa Mondială.

Brazilianul a pierdut numeroase baloane și a ratat o ocazie clară în minutul 76, care ar fi putut aduce victoria pentru Santos.

Santos nu a reușit să mențină avantajul, iar Recoleta a egalat în minutul 86, stabilind scorul final, 1-1. Echipa braziliană ocupă ultimul loc în grupă, cu 3 puncte din 4 meciuri. Dar păstrează șanse de calificare în faza eliminatorie.