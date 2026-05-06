Andrei Rațiu, votat „tricolorul lunii aprilie” după evoluțiile la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu a obținut peste două treimi din voturi (67,4%), devansându-i clar pe Cătălin Cîrjan (16,4%) și Nicolae Stanciu (7%). Clasamentul este completat de Valentin Mihăilă (5%) și Vlad Dragomir (4,2%).

Premiul confirmă forma excelentă a lui Rațiu, care continuă seria distincțiilor individuale după ce a fost desemnat „tricolorul anului 2025”.

Fundașul este deja la al doilea trofeu lunar din 2026, după cel câștigat în februarie.

În luna aprilie, Andrei Rațiu a avut un rol important în parcursul european al lui Rayo Vallecano, contribuind la calificarea echipei în semifinalele UEFA Europa Conference League și fiind inclus în echipa etapei a 33-a din campionatul Spaniei.

Formația madrilenă a câștigat prima manșă a semifinalei din Conference League, scor 1-0, împotriva lui RC Strasbourg. Returul este programat joi seară (ora 22:00), pe terenul echipei franceze.

Distincția „tricolorul lunii” este acordată pe baza voturilor fanilor și contribuie la clasamentul general pentru titlul de „tricolorul anului”.