Andrei Rațiu, votat „tricolorul lunii aprilie” după evoluțiile la Rayo Vallecano

Fundașul echipei naționale, Andrei Rațiu, a fost desemnat „tricolorul lunii aprilie”, în urma voturilor exprimate de suporteri în aplicația „Tricolorii”, după prestațiile solide reușite la clubul său, Rayo Vallecano, anunță miercuri Federația Română de Fotbal.
09 November 2025, Spain, Madrid: Rayo Vallecano's Andrei Ratiu (L) and Real Madrid's Vinicius Junior battle for the ball during the Spanish Primera Division soccer match between Rayo Vallecano and Real Madrid at Estadio Vallecas. Photo: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
06 mai 2026, 10:53, Sport

Andrei Rațiu a obținut peste două treimi din voturi (67,4%), devansându-i clar pe Cătălin Cîrjan (16,4%) și Nicolae Stanciu (7%). Clasamentul este completat de Valentin Mihăilă (5%) și Vlad Dragomir (4,2%).

Premiul confirmă forma excelentă a lui Rațiu, care continuă seria distincțiilor individuale după ce a fost desemnat „tricolorul anului 2025”.

Fundașul este deja la al doilea trofeu lunar din 2026, după cel câștigat în februarie.

În luna aprilie, Andrei Rațiu a avut un rol important în parcursul european al lui Rayo Vallecano, contribuind la calificarea echipei în semifinalele UEFA Europa Conference League și fiind inclus în echipa etapei a 33-a din campionatul Spaniei.

Formația madrilenă a câștigat prima manșă a semifinalei din Conference League, scor 1-0, împotriva lui RC Strasbourg. Returul este programat joi seară (ora 22:00), pe terenul echipei franceze.

Distincția „tricolorul lunii” este acordată pe baza voturilor fanilor și contribuie la clasamentul general pentru titlul de „tricolorul anului”.

