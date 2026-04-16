Celta Vigo, cu Ionuț Radu titular, caută „remontada” în Europa League / Andrei Rațiu, la un pas de istorie cu Rayo Vallecano, în Conference League

Partida retur dintre Celta Vigo și Freiburs se va disputa pe terenul spaniolilor, joi seară, de la ora 19:45. Radu și co. mizează pe un parcurs solid pe teren propriu în competiție, unde au câștigat patru dintre cele șase meciuri din acest sezon european.

Deși forma recentă nu este favorabilă – cu trei înfrângeri în ultimele patru meciuri oficiale – antrenorul Claudio Giráldez rămâne optimist. Acesta a subliniat miercuri, în conferința de presă premergătoare partidei, că echipa sa are resursele necesare pentru a întoarce rezultatul.

În tur, Freiburg a dominat categoric, impunându-se cu 3-0, printr-o prestație solidă, în care Vincenzo Grifo a deschis scorul încă din minutul 10. Nemții vizează calificarea în prima semifinală europeană majoră din istoria clubului.

Statistic, Celta are un atu important: a câștigat 12 din cele 13 duble manșe europene în care a jucat returul pe teren propriu, inclusiv ultimele 11 consecutiv. În plus, echipele spaniole au câștigat 10 dintre ultimele 11 meciuri europene acasă împotriva formațiilor germane.

De partea cealaltă, Freiburg are probleme în deplasare în fazele eliminatorii europene, nereușind să marcheze în șapte dintre ultimele opt astfel de partide.

În cazul unei calificări, câștigătoarea duelului va întâlni în semifinale învingătoarea confruntării dintre Real Betis și Braga.

Celelalte partide din sferturi sunt programate de la ora 22:00. Aston Villa are prima șansă în fața echipei italiene Bologna, după ce s-a impus cu 3-1 în deplasare, în tur.

După o remiză în Portugalia, scor 1-1, Nottingham Forest întâlnește FC Porto. Iar Real Betis și Braga pornesc de la egalitate înaintea returului din Spania, după 1-1 în tur, pe terenul lusitanilor.

Conference League: Rațiu, aproape de semifinale cu Rayo

În UEFA Conference League, fundașul român Andrei Rațiu este la un pas de o calificare istorică în semifinale alături de Rayo Vallecano. Ar fi cea mai importantă performanță europeană din istorie pentru echipa spaniolă.

Rayo s-a impus categoric în tur, scor 3-0, pe teren propriu, cu AEK Atena, echipă la care evoluează românul Răzvan Marin.

Deși forma din campionat este oscilantă – echipa a coborât pe locul 13 în La Liga după un eșec cu Mallorca – rezultatele din Conference League în deplasare oferă încredere pentru echipa spaniolă. Rayo are o singură înfrângere în cinci meciuri externe.

De partea cealaltă, AEK este obligată la o revenire perfectă pentru a mai spera la calificare. Grecii au avut un parcurs solid până în sferturi, dar înfrângerea severă din tur complică serios ecuația. Echipa lui Marko Nikolic mizează pe avantajul terenului propriu, unde a câștigat cinci din șapte meciuri europene în acest sezon.

Partida este programată de la ora 22:00.

În celelalte confruntări, Șahtior Donețk (3-0 cu AZ Alkmaar), Crystal Palace (3-0 cu Fiorentina) și Mainz (2-0 cu Strasbourg) pornesc, la rândul lor, cu prima șansă la calificarea în semifinale, deși evoluează în deplasare.

Partida dintre Șahtior și Alkmaar este programată de la ora 19:45, în vreme ce celelalte meciuri se joacă de la ora 22:00.