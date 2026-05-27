Prima pagină » Sport » Fanii lui Rayo au „dat acatist” la St. Thomas Church din Leipzig înaintea finalei cu Crystal Palace. Mesaje și pentru Rațiu

Fanii lui Rayo au „dat acatist” la St. Thomas Church din Leipzig înaintea finalei cu Crystal Palace. Mesaje și pentru Rațiu

Fanii lui Rayo Vallecano au început în stil aparte ziua finalei Conference League. Ajunși la Leipzig pentru duelul de diseară cu Crystal Palace, suporterii formației din Vallecas au trecut pe la St. Thomas Church, celebra biserică din centrul orașului german, unde au lăsat bilețele de rugăciune pentru echipa lor.
Does Nicuşor Dan have a solution to the political crisis? What did Bolojan say
Does Nicuşor Dan have a solution to the political crisis? What did Bolojan say
Ilie Bolojan dă detalii despre contractul de lobby cu SUA al lui Nicușor Dan: „a fost un vot prin corespondență în CSAT”. Ce i-a propus ambasadorul Muraru lui Bolojan când era președinte interimar
Ilie Bolojan dă detalii despre contractul de lobby cu SUA al lui Nicușor Dan: „a fost un vot prin corespondență în CSAT”. Ce i-a propus ambasadorul Muraru lui Bolojan când era președinte interimar
Serviciile de informații au prea multă putere în România? Răspunsul lui Ilie Bolojan
Serviciile de informații au prea multă putere în România? Răspunsul lui Ilie Bolojan
Ce spune Ilie Bolojan despre unirea Republicii Moldova cu România: „Dacă ar depinde de votul meu, da”
Ce spune Ilie Bolojan despre unirea Republicii Moldova cu România: „Dacă ar depinde de votul meu, da”
Ilie Bolojan, despre contractul de lobby cu firma din SUA: „Nu e vorba doar de bani”
Ilie Bolojan, despre contractul de lobby cu firma din SUA: „Nu e vorba doar de bani”
Gabriel Negreanu
27 mai 2026, 14:56, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Unul dintre fanii spanioli surprinși de reporterul Mediafax în timp ce lipea un bilețel ne-a declarat că religia și credința sunt puternic înrădăcinate în istoria clubului Rayo Vallecano, iar gestul făcut la St. Thomas Church nu este întâmplător. Pentru mulți suporteri veniți din Madrid, rugăciunea înaintea meciului este parte din emoția unei seri istorice pentru clubul lor.

Vezi galeria foto
6 poze

Momentul vine înaintea finalei Crystal Palace – Rayo Vallecano, programată miercuri seară, de la 22:00, ora României, pe Leipzig Stadium. Este o finală istorică pentru ambele cluburi, aflate la prima lor finală europeană majoră.

Meciul are și o miză specială pentru România. Andrei Rațiu este anunțat în echipa probabilă a lui Rayo Vallecano, pe postul de fundaș dreapta, într-un prim „11” în care mai apar Batalla, Lejeune, Ciss, Chavarría, Isi Palazón, Álvaro García și Alemão.

Printre bilețele se află și unul în care un fan se roagă pentru jucătorii lui Rayo Vallecano. În mesaj este trecut și numele lui Andrei Rațiu, într-o înșiruire de nume ale fotbaliștilor formației spaniole.

Un an alt bilețel conține un mesaj în engleză pentru CPFC, prescurtarea lui Crystal Palace: „Pray for CPFC, a great game and a Palace victory. God bless”.

Atmosfera dinaintea finalei a ajuns astfel și în interiorul bisericii, unde fanii celor două tabere au lăsat rugăciuni, speranțe și mesaje pentru o seară care poate intra în istoria cluburilor lor.

St. Thomas Church, cunoscută în Leipzig și ca Thomaskirche, este unul dintre cele mai importante simboluri ale orașului, legat de numele lui Johann Sebastian Bach, care a fost cantor aici între 1723 și 1750.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Republica Moldova atinge un nou record și asigură peste 70% din curentul unei zile din surse verzi. România rămâne codașa UE la acest capitol
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Canadienii își majorează participația la 90% în proiectul minier polimetalic Bihor Sud din Munții Apuseni. Interes pentru nichel și cobalt
Libertatea
5 zodii lovite de noroc până pe 30 iunie! Banii vin din toate direcțiile, iar dragostea le schimbă viața
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia