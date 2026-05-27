Fanii lui Rayo au „dat acatist” la St. Thomas Church din Leipzig înaintea finalei cu Crystal Palace. Mesaje și pentru Rațiu

Unul dintre fanii spanioli surprinși de reporterul Mediafax în timp ce lipea un bilețel ne-a declarat că religia și credința sunt puternic înrădăcinate în istoria clubului Rayo Vallecano, iar gestul făcut la St. Thomas Church nu este întâmplător. Pentru mulți suporteri veniți din Madrid, rugăciunea înaintea meciului este parte din emoția unei seri istorice pentru clubul lor.

Momentul vine înaintea finalei Crystal Palace – Rayo Vallecano, programată miercuri seară, de la 22:00, ora României, pe Leipzig Stadium. Este o finală istorică pentru ambele cluburi, aflate la prima lor finală europeană majoră.

Meciul are și o miză specială pentru România. Andrei Rațiu este anunțat în echipa probabilă a lui Rayo Vallecano, pe postul de fundaș dreapta, într-un prim „11” în care mai apar Batalla, Lejeune, Ciss, Chavarría, Isi Palazón, Álvaro García și Alemão.

Printre bilețele se află și unul în care un fan se roagă pentru jucătorii lui Rayo Vallecano. În mesaj este trecut și numele lui Andrei Rațiu, într-o înșiruire de nume ale fotbaliștilor formației spaniole.

Un an alt bilețel conține un mesaj în engleză pentru CPFC, prescurtarea lui Crystal Palace: „Pray for CPFC, a great game and a Palace victory. God bless”.

Atmosfera dinaintea finalei a ajuns astfel și în interiorul bisericii, unde fanii celor două tabere au lăsat rugăciuni, speranțe și mesaje pentru o seară care poate intra în istoria cluburilor lor.

St. Thomas Church, cunoscută în Leipzig și ca Thomaskirche, este unul dintre cele mai importante simboluri ale orașului, legat de numele lui Johann Sebastian Bach, care a fost cantor aici între 1723 și 1750.