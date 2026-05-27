Ce spune Ilie Bolojan despre unirea Republicii Moldova cu România: „Dacă ar depinde de votul meu, da"

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că susține unirea Republicii Moldova cu România.
Iulian Moşneagu
27 mai 2026, 14:30, Politic
Întrebat la Digi FM dacă susține unirea cu Republica Moldova, Ilie Bolojan a răspuns: „Dacă ar depinde de votul meu, da”.

Întrebat dacă unirea este posibilă acum, premierul interimar a spus că nu știe, dar a subliniat importanța parcursului european al Republicii Moldova.

Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru frații noștri. Pentru că dacă nu se leagă economic mai puternic de o zonă care poate să-i tracteze economic, dacă nu beneficiază de transfer de tehnologie și de bunăstare, într-o zonă din asta, la limita de lumi, nu este foarte ușor să reziști”, a declarat Ilie Bolojan.

Tema unirii, readusă în atenția publică

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus recent, la o conferință în Estonia, că autoritățile de la Chișinău urmează în prezent calea integrării europene, pentru că aceasta are mai mult sprijin popular.

Ea a precizat că obiectivul principal al Republicii Moldova este menținerea țării „parte a lumii libere”.

Maia Sandu a adăugat că susținerea mai mare pentru aderarea la UE nu exclude o schimbare de perspectivă în viitor.

„Avem astăzi mai mult sprijin popular pentru integrarea în UE și aceasta este calea pe care o urmăm, dar asta nu înseamnă că nu putem avea mai mult sprijin popular pentru unificarea cu România, dacă la un moment dat moldovenii vor vedea că UE nu se mișcă destul de repede”, a spus președinta Republicii Moldova.

Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul lunii aprilie, că poziția României privind o eventuală unire cu Republica Moldova rămâne neschimbată.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori”, a spus Nicușor Dan.

Aproape 72% dintre români ar vota „DA” la un referendum privind unirea dintre România și Republica Moldova, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research.

