Ilie Bolojan pune condiții: „Să vedem care este premierul propus". Ce spune despre varianta tehnocratului și „PSD în boscheți"

Într-un interviu pentru Digi FM, premierul interimar Ilie Bolojan a fost rugat să spună poziția PNL în ceea ce privește votarea sau nu a viitorului Guvern.
Sorina Matei
27 mai 2026, 13:40, Politic
Ilie Bolojan respinge ideea unui premier tehnocrat, dar emite condiții în ceea ce privește votul:

„Din punctul meu de vedere e greu ca un premier tehnocrat să poată performa și vă spun una din problemele care vor apărea cu siguranță.

Dacă vom avea o propunere de guvern tehnocrat trebuie să vedem care este premierul propus, care este programul, care sunt miniștri, nu vom vota miniștri surogat ai PSD„.

Premierul interimar spune că PSD ar trebui să vină cu o propunere de premier/ Guvern, după ce moțiunea de cenzură PSD – AUR a dărâmat Guvernul Bolojan:

„Constat doar că PSD după ce a dărâmat guvernul, iresponsabil aș zice, de trei săptămâni a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere. Ar trebui să se ducă cu o propunere asumată, dar nu o fac dovadă că fug de răspundere”.

