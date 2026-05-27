Prima pagină » Politic » Are Nicușor Dan o soluție pentru criza politică? Ce a răspuns Bolojan după tête-à-tête-ul de la Cotroceni

Are Nicușor Dan o soluție pentru criza politică? Ce a răspuns Bolojan după tête-à-tête-ul de la Cotroceni

Premierul demis Ilie Bolojan a confirmat mai multe discuții cu președintele Nicușor Dan după moțiunea de cenzură, fără a dezvălui concluziile. Ipoteza unui guvern tehnocrat a fost pusă pe masă.
Are Nicușor Dan o soluție pentru criza politică? Ce a răspuns Bolojan după tête-à-tête-ul de la Cotroceni
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Andreea Tobias
27 mai 2026, 13:19, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Premierul demis Ilie Bolojan a confirmat la Digi FM că a avut mai multe discuții cu președintele Nicușor Dan după moțiunea de cenzură. Despre întâlnirea tête-à-tête la Palatul Cotroceni nu a oferit detalii.

Bolojan a fost întrebat dacă are sau nu președintele Nicușor Dan o soluție pentru ieșirea din criza guvernamentală.

„Când va avea soluția, o va comunica”

Solicitat să precizeze dacă președintele dispune deja de o ieșire din impas, Bolojan a răspuns că nu îi poate anticipa comunicarea publică.

„Domnul președinte, când va avea soluția, o va comunica așa cum consideră de cuviință”, a declarat premierul.

Referitor la întrebarea dacă au existat divergențe între cei doi, Bolojan a confirmat că fiecare și-a prezentat perspectiva. „Am spus care sunt datele pe care le are PNL-ul, care este contextul în care suntem”, a precizat el.

Niciun nume pe masă

Întrebat dacă în cadrul discuțiilor au fost vehiculate nume pentru funcția de premier, Bolojan a fost tranșant: „Nu s-a discutat despre niciun nume explicit. Asta vă pot confirma”.

A subliniat că a văzut tot felul de nume avansate public, însă niciunul nu a făcut obiectul discuțiilor directe cu șeful statului.

Guvernul tehnocrat, ipoteză confirmată

Chestionat cu privire la varianta unui guvern tehnocrat, Bolojan a recunoscut că această opțiune a fost pusă pe masă. „Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată”, a spus el, explicând contextul. PSD a votat moțiunea împotriva propriului guvern. Fără să-și asume răspunderea pentru o altă formulă, o soluție tehnocrată devine plauzibilă.

Avertisment privind vacanța parlamentară

Referitor la urgența găsirii unei soluții, premierul demis a atras atenția asupra unui termen critic.

Dacă până la vacanța parlamentară nu este învestit un nou guvern, executivul interimar nu va mai putea emite ordonanțe de urgență.

„Sistemul nostru administrativ îți impune ca periodic să intervii, să rezolvi urgențe”, a explicat Bolojan, subliniind că un guvern interimar are „limitările lui”.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
GSP.ro
Republica Moldova atinge un nou record și asigură peste 70% din curentul unei zile din surse verzi. România rămâne codașa UE la acest capitol
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Eroul de 16 ani înecat la Chitila a fost declarat în moarte cerebrală. La această oră i se prelevă inima, ficatul, rinichii și corneele pentru transplant. Ce vieți mai salvează
Libertatea
Nici 60°, nici 90°! La ce temperatură trebuie să setezi mașina de spălat, pentru a ucide acarienii și bacteriile
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia