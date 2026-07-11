Alexandru Rogobete, apel la reconciliere: nu vreau o Românie împărțită între cei „buni” și cei „răi”

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății din partea PSD în guvernul Bolojan a transmis sâmbătă seară pe pagina sa de Facebook un mesaj în care critică polarizarea societății și face apel la reconciliere. „O țară nu se ridică din ură. O țară se ridică atunci când oamenii aleg să construiască împreună

Nu putem construi viitorul României fugind la nesfârșit de trecut. Dar nici nu putem rămâne prizonierii lui.

Prea mult timp am fost învățați să ne privim unii pe alții prin prisma greșelilor, a etichetelor și a conflictelor. Prea mult timp am căutat vinovați, în loc să căutăm soluții. Adevărul este că nicio țară nu se ridică din resentimente. O țară se ridică atunci când oamenii aleg să construiască împreună”, a transmis Rogobete. Fostul ministru scrie și despre greșeli și despre asumarea responsabilității. „În viața publică există un lucru pe care l-am învățat repede: presiunea nu este o povară, este un privilegiu. Înseamnă că oamenii își pun speranțele în tine. Înseamnă că ai responsabilitatea unor decizii care schimbă destine. Și da, uneori greșim. Dar o greșeală nu trebuie privită ca un eșec, ci ca o lecție. Ca un pas înainte. Ca dovada că ai avut curajul să faci, nu doar să vorbești.

De aceea cred că demnitatea publică înseamnă mai mult decât o funcție sau un titlu. Înseamnă să ai puterea să unești atunci când altora le este mai ușor să dezbine. Înseamnă să alegi dialogul atunci când ești împins spre ură”, a transmis Alexandru Rogobete. El susține că nu își dorește o țară împărțită, ci o Românie în care toți să construiască împreună și își încheie mesajul într-un ton optimist. „Eu nu vreau o Românie împărțită între cei „buni” și cei „răi”. Vreau o Românie în care fiecare om de bună-credință are loc la aceeași masă. O Românie în care nu ne mai consumăm energia luptând unii împotriva altora, ci construind împreună.

Lupta pentru o țară mai bună nu se câștigă într-o zi și nici printr-un singur om. Se câștigă în fiecare zi, prin curaj, muncă, responsabilitate și prin puterea de a nu renunța la visul unei Românii unite. Trebuie sǎ alegem oamenii înaintea orgoliilor, construcția înaintea conflictului și speranța înaintea fricii.

Pentru că acesta este sensul demnității publice: să lași România mai bună decât ai găsit-o.