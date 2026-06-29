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„Reforma nu este să lași oamenii fără pâine pe masă”. Rogobete: „Propaganda are nevoie de cuvinte”

„Reforma nu este să lași oamenii fără pâine pe masă”, afirmă fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că blocarea angajărilor, tăierile și amânarea investițiilor sunt prezentate în mod greșit drept reforme.
„Reforma nu este să lași oamenii fără pâine pe masă”. Rogobete: „Propaganda are nevoie de cuvinte”
Sursa foto: JUSTINEL STAVARU / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
29 iun. 2026, 21:54, Politic
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„Reforma nu este doar un cuvânt. Reforma nu este marketing. Reforma este o schimbare reală.
În ultimul timp, cuvântul „reformă” a devenit probabil cel mai folosit termen din discursul politic românesc. Îl auzim în aproape fiecare conferință de presă, în fiecare postare pe social media și în aproape fiecare program de guvernare.

De ce? Pentru că oamenii își doresc reformă. Își doresc un stat mai eficient, instituții mai puternice și servicii publice mai bune. Iar unii au înțeles că este suficient să rostească acest cuvânt pentru a crea impresia că schimbarea deja se întâmplă.

Dar reforma nu se face prin ipocrizie!

Nu există un singur om care poate face reformă. Reforma adevărată este rezultatul muncii unor echipe, al consultării cu profesioniștii, al dialogului cu societatea și al unor decizii asumate, bazate pe dovezi și pe impactul asupra oamenilor”, susține Alexandru Rogobete.

Potrivit fostului ministru, în România vedem însă prea des cum termenul „reformă” este folosit pentru capital politic.

„Blocarea angajărilor în domenii critice precum sănătatea, educația sau apărarea este prezentată drept reformă.

Neplata timp de luni de zile a constructorilor care ridică spitale, școli sau infrastructură este numită disciplină financiară și împachetată ca reformă.

Tăieri făcute fără analize, investiții amânate, proiecte blocate și comunicare exclusiv prin campanii pe rețelele sociale sunt prezentate drept dovada unei schimbări profunde.

Dar acestea nu reprezintă reformă!

Reforma înseamnă să elimini risipa fără să distrugi capacitatea statului de a funcționa. Înseamnă să digitalizezi, să simplifici procedurile, să reduci birocrația, să investești inteligent și să măsori rezultatele. Înseamnă să construiești, nu doar să tai.

Propaganda are nevoie de cuvinte. Reforma are nevoie de rezultate.

Iar oamenii nu vor mai fi convinși de sloganuri, de videoclipuri atent regizate sau de mesaje repetate obsesiv.

Reforma nu este sǎ lași oamenii fǎrǎ pâine pe masǎ!

Pentru că reforma nu este ceea ce spui. Reforma este ceea ce lași în urmă”.

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