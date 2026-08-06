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Președintele iranian consideră comunicarea cu liderul suprem „foarte dificilă”

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat că comunicarea cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, care nu a apărut în public de la numirea sa în martie, este „foarte dificilă în acest moment”.
Președintele iranian consideră comunicarea cu liderul suprem „foarte dificilă”
Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
06 aug. 2026, 10:43, Știri externe
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Președintele Massoud Pezeshkian a afirmat într-un discurs televizat referindu-se la fiul și succesorul lui Ali Khamenei, care a fost ucis în prima zi a războiului lansat de Israel și  Statele Unite  împotriva Iranului pe 28 februarie că: „Comunicarea cu el este foarte dificilă în acest moment, dar prezența sa este totuși un atu major pentru noi, permițându-ne să continuăm”, potrivit Le Figaro.

Rănit în timpul ofensivei, în care au murit și numeroși oficiali iranieni,  Mojtaba Khamenei  a emis doar declarații care îi sunt atribuite de la numirea sa. Discreția sa, în ciuda confruntărilor cu Statele Unite, a alimentat speculațiile despre relațiile sale cu alți oficiali iranieni de rang înalt. Absența sa de la înmormântarea tatălui său din iulie a ridicat, de asemenea, semne de întrebare cu privire la sănătatea sa și chiar la posibila sa asasinare.

Massoud Pezeshkian, însă, a ținut să-l apere pe ayatollah, declarând că l-a primit cu „bunătate și o logică foarte sănătoasă” în timpul întâlnirilor. „Din păcate, situația actuală permite unor persoane rău intenționate să-l portretizeze diferit și să prezinte o imagine diferită despre el ”, a criticat el.

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