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Cea mai nouă navă de croazieră de lux din lume oferă servicii incredibile, dar și o surpriză legată de mâncare

Cea mai nouă navă de croazieră de lux din lume oferă servicii incredibile pentru care un turist poate plăti până la peste 6.000 de euro pe noapte. Pe lângă serviciile de lux, turiștii vor avea o surpriză legată de mâncare.
Cea mai nouă navă de croazieră de lux din lume oferă servicii incredibile, dar și o surpriză legată de mâncare
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Petru Mazilu
06 aug. 2026, 11:22, Știri externe
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Cea mai nouă navă de croazieră de lux din lume se numește Explora III. Potrivit Daily Mail, pe lângă dotările de lux, vaporul adoptă o nouă abordare a croazierelor. În cazul Explora III, ceea ce surprinde cel mai mult este modul în care este servită masă.

La bord sunt șapte restaurante și 12 baruri răspândite pe toată nava. În mod surprinzător nu există bufet tradițional, sală de mese principală și tradiționala masă a căpitanului. În schimb, oaspeții se pot bucura de o masă a bucătarului amplasată lângă școala de gătit de la bord.

Restaurantele de diferite tipuri oferă și vinuri rare pentru care se percepe o taxă suplimentară de 200 de euro de persoană.

Cum arată o navă de lux

Nava de lux măsoară 268 de metri lungime, 32 de metri lățime și se întinde pe 11 punți. Cu o viteză maximă de 18 noduri, nava a fost proiectată pentru a oferi senzația unei stațiuni de lux.
Nava dispune de 461 de apartamente cu vedere la ocean, iar numărul de pasageri este limitat la aproximativ 900.

Oaspeții sunt îngrijiți de o echipă numeroasă. Practic, la fiecare client există un angajat ceea ce permite realizarea unui nivel excepțional de ridicat de servicii personalizate.

Cum arată apartamentele de la bord

Cunoscută oficial sub numele de Explora Journeys, marca face parte din Grupul MSC. Compania intenționează să extindă flota la șase nave Explora Journeys până în 2028.

Reședința Proprietarului este perla apartamentelor. Aceasta costă 6.400 euro de oaspete pe noapte și se întinde de la o parte la alta a navei. Totuși, alte oferte sunt mai accesibile. O călătorie de șapte nopți din estul Canadei până la Atlantic Gateway din New York costă de la 4.300 de euro de persoană în septembrie.

Nava are dotări numeroase

La bord, există cinci piscine încălzite, un teren de padel, un cazinou, un bar cu whisky de malț și trabucuri, buticuri de lux de la Cartier, Rolex și Chopard, precum și Nautilus Club pentru copii și adolescenți.

În ciuda listei extinse de facilități, atmosfera nu este extravagantă. Designul este elegant și discret, cu culori estompate, covoare plușate, semnalizare subtilă și opere de artă atent selectate.

Explora III a plecat deja în prima sa cursă pe Marea Mediterană. Vaporul va încerca să se impună pe o piață a croazierelor de lux din ce în ce mai competitivă. Cunoscute mărci hoteliere precum Ritz-Carlton, Oberoi, Four Seasons, Belmond și Aman oferă experiențe exclusiviste și încearcă să-i atragă pe clienții bogați.

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