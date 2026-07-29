SGS accelerează implementarea Strategiei 27 prin noi achiziții strategice în domeniile infrastructurii, sănătății și digitalizării

Noile achiziții au fost prezentate odată cu rezultatele semestriale ale Grupului și susțin implementarea Strategiei 27, programul de dezvoltare care urmărește accelerarea creșterii, extinderea serviciilor cu valoare adăugată ridicată și dezvoltarea de noi capabilități digitale.

Companiile integrate recent în Grupul SGS sunt:

TechCorp Services (Australia), specialist în sisteme electrice de înaltă și joasă tensiune pentru proiecte industriale și de infrastructură;

(Australia), specialist în sisteme electrice de înaltă și joasă tensiune pentru proiecte industriale și de infrastructură; K Prime (SUA), laborator specializat în testarea produselor de consum, PFAS și monitorizarea calității aerului;

(SUA), laborator specializat în testarea produselor de consum, PFAS și monitorizarea calității aerului; Keystone Bioanalytical (SUA), furnizor de servicii bioanalitice pentru industria farmaceutică și biotehnologică;

(SUA), furnizor de servicii bioanalitice pentru industria farmaceutică și biotehnologică; CMIC Inc. (SUA), companie specializată în servicii bioanalitice pentru studii clinice și non-clinice;

(SUA), companie specializată în servicii bioanalitice pentru studii clinice și non-clinice; Agroknow (Grecia), dezvoltator de soluții de inteligență predictivă pentru siguranța alimentară și gestionarea riscurilor din lanțurile de aprovizionare.

Prin aceste investiții, SGS își extinde expertiza în domenii esențiale pentru economia viitorului: infrastructură și energie, sănătate și biotehnologie, conformitate pentru produse de consum și soluții digitale bazate pe date și inteligență artificială.

În sectorul Life Sciences, integrarea Keystone Bioanalytical și CMIC Inc. consolidează rețeaua globală de laboratoare SGS și capacitatea Grupului de a sprijini dezvoltarea de noi terapii și medicamente prin servicii bioanalitice avansate.

Totodată, achiziția Agroknow întărește componenta digitală a portofoliului SGS prin utilizarea analizelor predictive pentru monitorizarea riscurilor și creșterea transparenței în lanțurile alimentare globale. Citeşte comunicatul integral AICI