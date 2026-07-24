SGS raportează rezultate excelente în primul semestru din 2026 și confirmă perspectivele pentru întregul an

Strategia 27 își demonstrează eficiența, contribuind la dezvoltarea accelerată a serviciilor din domeniile Încredere Digitală și Sustenabilitate.

În prima jumătate a anului 2026, SGS a realizat vânzări de 3 683 milioane CHF, în creștere cu 7,6% față de anul precedent. Creșterea organică a vânzărilor a fost de 5,6%, accelerând în trimestrul al doilea până la 5,9%. În același timp, marja rezultatului operațional ajustat a crescut cu 20 de puncte de bază, ajungând la 15,1% din vânzări, iar fluxul de numerar liber a atins un nivel record de 260 milioane CHF, cu 25% peste nivelul anului anterior. Grupul și-a confirmat perspectivele pentru întregul an 2026.

Géraldine Picaud, CEO SGS, a declarat:

„În prima jumătate a anului 2026 am înregistrat o creștere organică susținută, o nouă îmbunătățire a profitabilității și un nivel record al fluxului de numerar liber, în ciuda contextului dificil din Orientul Mijlociu. Ritmul de creștere s-a accelerat în trimestrul al doilea, sprijinit de pilonii noștri strategici — Încrederea Digitală și Sustenabilitatea. Applied Technical Services (ATS) a avut o performanță remarcabilă și a început deja să genereze sinergii. Le urez bun venit tuturor colegilor care s-au alăturat SGS prin cele 14 achiziții realizate până în prezent și mulțumesc echipelor SGS pentru aceste rezultate excelente.”

Analiza financiară

Vânzările au atins un nou record de 3.683 milioane CHF în prima jumătate a anului 2026, în creștere cu 7,6% față de anul precedent. Creșterea organică susținută, de 5,6%, alături de efectul net pozitiv al achizițiilor de 7,8%, au compensat cu prisosință efectul negativ al cursului de schimb, de -5,8%.

Marja rezultatului operațional ajustat a crescut cu 9,0% față de anul precedent, ajungând la 555 milioane CHF, iar rezultatul operațional ajustat a ajuns la 15,1%. Profitul atribuibil acționarilor SGS SA a ajuns la 309 milioane CHF, echivalentul unui profit pe acțiune de 1,58 CHF. Excluzând câștigul din vânzarea sediului central înregistrat în anul precedent, profitul pe acțiune a crescut cu 14,5%.

Fluxul de numerar liber a avut o evoluție remarcabilă, crescând cu 25% până la un nivel record de 260 milioane CHF, comparativ cu 208 milioane CHF în anul precedent (fără încasările din vânzarea clădirii sediului central), evoluție datorată în principal rezultatului operațional ajustat puternic.

Datoria netă la 30 iunie 2026 s-a ridicat la 3.916 milioane CHF, incluzând datoriile aferente contractelor de leasing, o creștere de 1.350 milioane CHF față de decembrie 2025. Această evoluție reflectă în principal achiziția Applied Technical Services și componenta în numerar a dividendului plătit în aprilie 2026, parțial compensate de generarea puternică de flux de numerar liber.

Creștere susținută pe toate liniile de activitate

Toate diviziile SGS au contribuit la creșterea organică de 5,6% raportată în primul semestru. Liniile de business din cadrul Testare & Inspecție au înregistrat o creștere organică de 5,4%, susținută în special de performanțele foarte bune ale diviziilor Conectivitate & Produse și Resurse Naturale. Divizia Asigurarea Calității Afacerii a înregistrat o creștere organică de 7,3%, determinată de cererea ridicată pentru servicii de certificare, Încredere Digitală și Sustenabilitate.

La nivel regional, cele mai puternice evoluții au fost înregistrate în Asia-Pacific (+9,9%) și America Latină (+9,0%) și America de Nord (+6,1%).

Încrederea Digitală și Sustenabilitatea continuă să accelereze dezvoltarea Grupului

Strategia 27 continuă să consolideze poziția SGS pe piețele cu valoare adăugată ridicată. În primul semestru al anului 2026, serviciile de Încredere Digitală au înregistrat o creștere totală de 38,0%, susținută atât de dinamica organică, cât și de integrarea achizițiilor realizate în ultimii ani. Cererea pentru servicii de securitate informațională, securitate cibernetică și asigurare a calității pentru inteligența artificială a rămas foarte ridicată.

Serviciile de Sustenabilitate au înregistrat o creștere totală de 17,7%, alimentată de dezvoltarea proiectelor din domeniul energiei regenerabile, de verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră, de testarea substanțelor PFAS, de serviciile dedicate economiei circulare și de auditurile ESG. Citeşte comunicatul integral AICI