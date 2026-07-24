Conținutul despre FIFA World Cup 2026™ a depășit 1 trilion de vizualizări pe TikTok

După încheierea turneului, conținutul asociat competiției a depășit 1,2 trilioane de vizualizări la nivel global, evidențiind amploarea conversațiilor și a conținutului creat de comunitate pe parcursul competiției.
Câteva dintre cele mai relevante cifre actualizate:
TikTok a devenit locul în care fanii și-au împărtășit propriile momente de la Cupa Mondială. De la debutul competiției, peste 22 de milioane de videoclipuri au fost distribuite pe TikTok folosind hashtaguri asociate Cupei Mondiale. Hashtagurile #FIFAWorldCup și #WorldCup au depășit fiecare pragul de 12 milioane de postări la nivel global, iar numărul postărilor care au folosit aceste hashtaguri în timpul turneului din 2026 a crescut cu aproape 1.700%, respectiv 600%, comparativ cu întreaga ediție a Cupei Mondiale FIFA 2022. Citeşte comunicatul integral AICI