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Conținutul despre FIFA World Cup 2026™ a depășit 1 trilion de vizualizări pe TikTok

Rezultatele finale ale FIFA World Cup 2026™ pe TikTok
Conținutul despre FIFA World Cup 2026™ a depășit 1 trilion de vizualizări pe TikTok
Mediafax
24 iul. 2026, 15:51, Comunicate
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După încheierea turneului, conținutul asociat competiției a depășit 1,2 trilioane de vizualizări la nivel global, evidențiind amploarea conversațiilor și a conținutului creat de comunitate pe parcursul competiției.

Câteva dintre cele mai relevante cifre actualizate:

  • 1,2 trilioane de vizualizări pentru conținutul asociat FIFA World Cup 2026™ la nivel global pe TikTok;
  • 28 de miliarde de vizualizări pe contul @fifaworldcup pe durata turneului;
  • 660 de milioane de vizualizări unice pentru transmisiunile live ale broadcasterilor oficiali FIFA;
  • 520 de milioane de vizite în hub-urile dedicate FIFA World Cup 2026™;
  • 22 de milioane de videoclipuri distribuite folosind hashtag-uri asociate FIFA World Cup de la începutul competiției;
  • #FIFAWorldCup: peste 12 milioane de postări, în creștere cu aproape 1.700% comparativ cu întreaga ediție FIFA World Cup 2022;
  • 30 de creatori de conținut acreditați (Creator Correspondents) din 22 de țări, care au oferit fanilor acces în culise pe tot parcursul turneului.

TikTok a devenit locul în care fanii și-au împărtășit propriile momente de la Cupa Mondială. De la debutul competiției, peste 22 de milioane de videoclipuri au fost distribuite pe TikTok folosind hashtaguri asociate Cupei Mondiale. Hashtagurile #FIFAWorldCup și #WorldCup au depășit fiecare pragul de 12 milioane de postări la nivel global, iar numărul postărilor care au folosit aceste hashtaguri în timpul turneului din 2026 a crescut cu aproape 1.700%, respectiv 600%, comparativ cu întreaga ediție a Cupei Mondiale FIFA 2022. Citeşte comunicatul integral AICI

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