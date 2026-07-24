Noua generație de experți, cheia unei agriculturi mai competitive

. Într-o țară cu un potențial agricol semnificativ, noua generație poate contribui la transformarea agriculturii într-o industrie dinamică, bazată pe tehnologie, care consolidează economiile rurale și poziționează România mai puternic pe piețele europene și globale.

Deși agricultura românească se bazează în continuare pe experiența fermierilor consacrați, tot mai mulți tineri aleg să intre în acest sector într-un moment în care inovația este esențială pentru a răspunde cerințelor în continuă schimbare ale pieței. Potrivit celor mai recente date disponibile din Recensământul General Agricol 2020, realizat de Institutul Național de Statistică (INS)1 în cadrul unui program coordonat la nivelul Uniunii Europene de Eurostat, existau peste 166.000 de manageri de exploatații agricole cu vârsta sub 35 de ani, reprezentând aproximativ 6% din totalul managerilor de ferme.

Interesul tot mai mare al tinerilor pentru agricultură este susținut de factori-cheie identificați de programul „Tinerii Fermieri” al Comisiei Europene și de analizele Eurostat, precum inițiativele europene și naționale de sprijin, succesiunea fermelor de familie, accesul îmbunătățit la educație și formare profesională, modernizarea tehnologică și accentul pus de Politica Agricolă Comună a UE pe sustenabilitate și inovare.

Pentru ca România să construiască un sector agricol cu adevărat competitiv și performant, este necesară o integrare mult mai puternică și mai rapidă a talentelor tinere. Tinerii care aleg acest domeniu aduc energie, deschidere către inovație și o abordare sustenabilă, elemente esențiale pentru creșterea productivității și adaptarea sectorului la provocările pieței. Sprijinirea lor activă reprezintă o investiție strategică în viitorul agriculturii românești. De mulți ani, compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience contribuie la acest proces prin parteneriate solide cu universități de profil și prin inițiative de învățare practică ce conectează studenții la sistemele și tehnologiile agricole reale.

Un exemplu relevant este colaborarea continuă a companiei cu instituțiile academice din România, prin vizite de studiu și ateliere tehnice. Astfel, în acest an, studenții Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca au vizitat unitatea de producție de semințe din Afumați, unde au învățat despre întregul flux tehnologic de procesare a semințelor. Prof. dr. Leon Muntean a remarcat interesul ridicat al studenților: „Mulți provin din familii de fermieri sau au experiență de lucru în agricultură și speră să preia ori să dezvolte afacerea familiei. Alții nu au un astfel de context familial, însă își doresc să devină specialiști în domeniu și să își construiască o carieră în industrie.” Citeşte comunicatul integral AICI