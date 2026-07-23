PENNY România: produse pentru grătar și oferte 3RO în perioada 22-28 iulie 2026

Fructe și legume proaspete de sezon

Oferta de fresh a săptămânii include o selecție de fructe și legume disponibile cu PENNY Card:

Nectarine la 5,49 lei/kg;

Afine 500 g la 18,99 lei, produs 3RO;

Avocado Ready to Eat, 2 bucăți, la 8,49 lei;

Cartofi albi la 1,79 lei/kg, produs 3RO;

Ardei gras Bianca la 6,49 lei/kg, produs 3RO;

Ceapă galbenă la 1,89 lei/kg, produs 3RO;

Ciuperci brune 500 g la 6,99 lei, produs 3RO;

Roșii la 4,99 lei/kg, produs 3RO.

Produse pentru grătar și mese în aer liber

Pentru întâlnirile de vară în familie sau cu prietenii, PENNY propune o selecție de produse pentru grătar, alături de sosuri și accesorii dedicate. Selecția include mai multe produse 3RO, cu ingredientul principal provenit din România, procesate și ambalate în România:

Mici porc-vită SuporteRO 700 g la 13,99 lei, produs 3RO;

Mix de coaste de porc Periș, marinate sau natur, la 24,99 lei/kg, produs 3RO;

Mix grill de pui la 22,99 lei/kg, produs 3RO;

Hanul Boieresc cotlet de porc fără os, feliat, 650 g, la 17,99 lei, produs 3RO;

SuporteRO cârnați subțiri cu ceapă caramelizată 500 g la 10,99 lei;

Muștar Hanul Boieresc, clasic sau cu hrean, 300 g, la 2,99 lei.

În plus, clienții pot găsi accesorii pentru pregătirea grătarului, de la ustensile și recipiente până la seturi de tăvițe și grătare portabile, disponibile la prețuri speciale cu PENNY Card.Citeşte comunicatul integral AICI