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Articol susținut de Cris-Tim

Rețetă rapidă de vară: Cârnați cu frigărui de legume la grătar. Trucul prin care ies rumeni la exterior și suculenți la interior

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Departamentul Social
09 iul. 2026, 12:55, Social
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Grătarul nu înseamnă doar mâncare bună, ci și timpul petrecut împreună. Iar atunci când fiecare din familie are un rol, de la cei mici care pregătesc frigăruile de legume până la cel care stă lângă jar, masa capătă un farmec aparte.

O rețetă simplă, gata în mai puțin de 30 de minute, combină Cârnații Grătărescu de la Cris-Tim cu frigărui colorate din legume de sezon. Rezultatul este un preparat potrivit pentru weekendurile petrecute în familie sau pentru întâlnirile cu prietenii.

Cârnații Grătărescu sunt realizați din carne fragedă de porc, sunt condimentați cu boabe de muștar și usturoi, înveliți în maț natural și afumați cu fum natural de lemn de fag. Pe grătar se rumenesc uniform, rămân suculenți și dezvoltă aroma specifică pe care mulți o asociază cu grătarele de vară.

Foto: G4Food

Ingrediente

  • 2 pachete Cârnați Grătărescu Cris-Tim
  • 2 dovlecei
  • 2 ardei grași, în culori diferite
  • 250 g ciuperci champignon
  • 200 g roșii cherry
  • 1 ceapă roșie
  • ulei de măsline
  • sare și piper
  • muștar pentru servire

Foto: G4Food

Mod de preparare

Spală legumele și taie dovleceii, ardeii și ceapa în bucăți potrivite. Așază-le alternativ pe frigărui împreună cu ciupercile și roșiile cherry. Unge-le cu puțin ulei de măsline și asezonează-le cu sare și piper.

Între timp, încinge grătarul și pune Cârnații Grătărescu alături de frigărui. Întoarce-i periodic, astfel încât să se rumenească uniform, iar legumele să se gătească fără să-și piardă textura.

Servește cârnații alături de frigărui și puțin muștar. Este o combinație simplă, gustoasă și potrivită pentru mesele în aer liber.

Video cu rețeta completă este disponibil pe canalul de YouTube G4Food >> Cârnați Grătărescu cu frigărui de legume <<

Articol preluat din G4Food

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