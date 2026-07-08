Nicușor Dan anunță că va merge la Kiev. Când va fi și ce scop va avea vizita

Nicușor Dan va merge în capitala Ucrainei pe 15 iulie, conform anunțului făcut de șeful statului în timpul unui interviu acordat Antena 3 CNN. Unul dintre scopurile vizitei va fi discuția despre sistemul antidronă.

„Da, după cum știți, a fost vizita președintelui, în urmă cu trei luni, aproximativ. Cu ocazia asta am semnat un acord pe subiectul acesta. Au urmat niște vizite tehnice. În luna iulie o să fie o altă vizită tehnică pentru a operaționaliza tipul acesta de cooperare. În cadrul programului SAFE avem 200 de milioane de euro alocate pe acest segment de drone, sisteme antidrone, în care o să fie o colaborare cu partea ucraineană. Și eu sper că foarte curând lucrurile astea se concretizeze în contracte ca să înceapă producția”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan și drona din Portul Constanța

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre discuțiile cu ucrainenii despre incidentul cu drona care a explodat în Portul Constanța.

„După acel incident au fost discuții cu partea ucraineană la mai multe niveluri. Un lucru care s-a convenit și care este deja pus în aplicare este faptul că există un canal direct și în cadrul sistemului nostru de apărare și în cadrul sistemului ucrainean de apărare. Sunt mai multe structuri. Unele aveau contact direct, altele nu aveau și în momentul acesta există contact direct și la nivelul structurilor de apărare. Asta este un lucru care s-a întâmplat și pe partea explicativă au fost mai multe contacte, inclusiv de la Ministerul Apărării și răspunsul final o să-l avem după vizita delegației ucrainene în România”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a dat asigurări că drona nu a vizat teritoriul românesc.

„Ce știm cu certitudine este că în mod cert drona de proveniență ucraineană nu a avut ca țintă portul Constanța. Asta știm cu certitudine și avem un parteneriat cu Ucraina care elimină această posibilitate. Mai departe, este un răspuns tehnic pe care îl vom da când toată investigația se va termina”, a precizat Nicușor Dan.

O dronă navală a explodat la începutul lunii iunie în apropierea terminalelor petroliere din Portul Constanța. În urma exploziei nu au fost înregistrate victime. Atunci, Ucraina a spus că drona face partea din flota ucraineană și că aparatul a fost deturnat de ruși.