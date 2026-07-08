Nicușor Dan, despre cazul azilelor din Bihor: Statul român are deficiențe majore și nu funcționează pe baza unor strategii clare

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că imaginile și relatările din cazul azilelor din Bihor sunt „dramatice” și a transmis compasiune față de persoanele aflate în aceste centre.

Dan apreciază că situația reflectă deficiențele profunde ale statului român.

„Statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele sale de control. Și va fi un proces de durată până când lucrurile acestea se vor rezolva”, a declarat președintele.

„România, un stat care funcționează cu povești, cu narative”

Nicușor Dan susține că problema depășește cazul punctual de la Bihor și că totul ține de modul în care funcționează administrația publică.

„România e un stat care funcționează cu povești, cu narative, cu politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre”, a spus președintele.

Acesta a arătat că autoritățile ar trebui să cunoască numărul persoanelor care au nevoie de îngrijire, capacitatea centrelor publice și private și să elaboreze o strategie cu obiective și termene clare pentru rezolvarea problemei.

Fără strategie de țară pe această problemă

„Care este strategia statului român pentru ca această problemă să fie rezolvată într-un interval de trei ani, cinci ani? Din nou ne întoarcem la inabilitatea, la neputința statului român de a funcționa cu strategii care să aibă indicatori clari”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că, în lipsa unor astfel de date și planuri, dezbaterea publică rămâne la nivelul opiniilor, fără soluții concrete. El și-a exprimat speranța că viitorul Guvern și viitorul ministru al Muncii vor realiza o evaluare completă a situației și vor elabora o strategie pentru sistemul de îngrijire și asistență socială.