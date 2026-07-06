Pîslaru, după intervenția DIICOT: Statul român nu a fost pregătit să protejeze persoanele vulnerabile

Totodată, ministrul a arătat că activitatea acestuia s-a desfășurat în afara cadrului legal din domeniul asistenței sociale, fără implicarea unor specialiști, fapt cunoscut de-a lungul anilor inclusiv de instituții ale statului român.

Pîslaru a precizat că, în ciuda nelegalității, numeroase persoane vulnerabile au fost transportate către azilele respective chiar de către instituții publice. De asemenea, controalele efectuate de-a lungul anilor în imobilele respective nu au dus nici la intrarea în legalitate, nici la sistarea activității.

Ministrul a subliniat că, din respect pentru actul de justiție, nu va face în acest moment alte comentarii privind activitatea lui Viorel Pașca sau a instituțiilor implicate.

Ministerul Muncii, neinformat înainte de acțiunea DIICOT

Referindu-se la intervenția desfășurată de DIICOT în data de 30 iunie, Pîslaru a afirmat că Ministerul Muncii nu a fost informat în prealabil, deși amploarea acțiunii presupunea evacuarea a peste 400 de persoane vulnerabile.

Potrivit ministrului, acesta a fost contactat abia în dimineața zilei respective, la ora 09:30, când acțiunea era deja în plină desfășurare, pentru a identifica soluții urgente de relocare.

Celulă de criză și coordonare interinstituțională

Pus în fața faptului împlinit, ministrul a declarat că a inițiat de urgență coordonarea interinstituțională, intrând în contact cu procurorul-șef, autoritățile județene din Bihor, conducerea DGASPC, prefectul județului, președintele Consiliului Județean, precum și cu secretarul de stat Raed Arafat.

Ulterior, la nivelul Ministerului Muncii a fost creată o celulă de criză și au fost mobilizate instituții de asistență socială din 20 de județe, procesul de relocare desfășurându-se pe parcursul a aproape 24 de ore de activitate continuă.

409 persoane relocate în 20 de județe

Ministrul a precizat că, în prezent, sunt monitorizate toate cele 409 persoane evacuate din județul Bihor. Dintre acestea, 394 se află în centre de asistență socială din 20 de județe, iar 15 persoane sunt internate în unități medicale.

Potrivit datelor prezentate, 149 de persoane sunt încadrate într-un grad de handicap, 212 sunt persoane vârstnice, unele având până la 93 de ani, iar 11 persoane nu dețin documente de identitate, autoritățile fiind în proces de clarificare și refacere a acestora.

Pîslaru a anunțat că a fost declarată situație de urgență prin decizia CNSU și că, împreună cu Ministerul Dezvoltării, a fost inițiată o hotărâre de guvern pentru alocarea de resurse financiare suplimentare către județe, astfel încât costurile îngrijirii persoanelor relocate să fie acoperite până la finalul anului 2026.

Totodată, a fost constituită o echipă operativă la nivelul ministerului și au fost desemnați coordonatori județeni în cadrul DGASPC-urilor implicate.

Call center pentru aparținători

Ministrul a mai precizat că a fost operaționalizat un call center dedicat aparținătorilor, unde au fost înregistrate până în prezent 40 de apeluri. Potrivit acestuia, deși familiile au solicitat informații, în niciun caz nu a fost exprimată disponibilitatea de a prelua persoanele relocate.

În cursul serii, ministrul Muncii a anunțat decesul unei persoane relocate în județul Mureș, un bărbat în vârstă de 55 de ani. Acesta a precizat că persoana era stabilă după relocare, avea discernământ și nu fusese identificată cu dizabilități sau probleme medicale urgente, cauza decesului urmând să fie stabilită de Institutul de Medicină Legală.

În concluziile sale preliminare, Pîslaru a afirmat că acest caz scoate în evidență incapacitatea statului român, în numeroase situații, de a proteja persoanele vulnerabile. Ministrul a subliniat necesitatea adoptării unor soluții sistemice pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

El a dat asigurări că, în ciuda caracterului interimar al mandatului său, va continua să își exercite atribuțiile cu profesionalism, onestitate și respect față de cetățeni.