Percheziții DIICOT la azilele lui Viorel Pașca din Bihor. Sute de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate

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Potrivit surselor BIHOREANUL, perchezițiile au loc la azilele improvizate administrate de Viorel Pașca, care de peste 20 de ani găzduiește în centrele sale persoane fără adăpost și bolnavi abandonați de familii.

În prezent, în aceste centre s-ar afla aproximativ 370 de persoane.

De asemenea, Viorel Pașca a reacționat marți pe Facebook, după intervenția numeroaselor echipaje de poliție la centrele sale din Bihor.

„Acum la Dumbrava. Voi reveni cu detali. Am inteles ca sunt grup infractional organizat. Au venit tocmai de la Bucuresti, cred ca sunt vreo o suta de toti”, a scris acesta pe Facebook, potrivit BIHOREANUL.

UPDATE

La fața locului se desfășoară acum un triaj medical pentru fiecare persoană, se acordă primul ajutor și îngrijiri de specialitate, se oferă sprijin psihologic victimelor și se realizează transportul acestora către spitale sau centre specializate.

Pentru a susține efortul uriaș de salvare, au fost alocate 155 de mijloace tehnice din cadrul IGSU, menite să asigure logistica necesară în teren, astfel:

16 ambulanțe SMURD de prim-ajutor;

30 de autospeciale pentru transport victime multiple;

34 de microbuze pentru transportul persoanelor în siguranță;

36 de autospeciale de primă intervenție și comandă;

2 autospeciale de intervenție la accidente colective și calamități;

37 de alte mijloace pentru suport (puncte de comandă, autospecială radio, containere cu facilități sanitare, autocamioane, generatoare, tabără mobilă, macara).

DSU a mai anunțat că a fost activată o linie TelVerde, la numărul 0753 114 369, unde aparținătorii pot primi informații despre persoanele implicate.

„Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) sprijină ampla operațiune desfășurată de DIICOT și Poliția Română, în județul Bihor, vizând salvarea și protejarea persoanelor vulnerabile supuse unor tratamente inumane și exploatate în condiții de extremă severitate

Având în vedere gravitatea situației și starea critică în care au fost găsite victimele, DSU a mobilizat forțe și mijloace pentru a asigura un răspuns medical rapid și profesionist. Obiectivul nostru unic și prioritar este salvarea vieților și asigurarea, în regim de urgență, a tuturor condițiilor necesare pentru protejarea integrității lor fizice și psihice.”, a scris pe Facebook DSU.

Știrea inițială

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției Investigații Criminale, au făcut marți 27 de percheziții în județul Bihor, la locuințe, sedii de firme și o instituție publică, într-un dosar legat de un grup suspect de crimă organizată și trafic de persoane, inclusiv complicitate la aceste fapte.

Anchetatorii au stabilit că investigația a pornit din oficiu și vizează o rețea care ar fi activat încă din 2020, construită în jurul unui lider în vârstă de 55 de ani și a altor membri, organizați pe criterii familiale.

Scopul acestora ar fi fost obținerea de bani din exploatarea unor persoane vulnerabile.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi pretins că oferă servicii sociale și medicale printr-o asociație umanitară, dar în realitate ar fi păcălit donatori și familii pentru a obține bani din donații, sponsorizări și diverse ajutoare sociale, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și alte beneficii destinate victimelor.

În dosar se arată că, în perioada 2020 – iunie 2026, „liderul grupului infracțional organizat, cu sprijinul membrilor, a recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința și pe care le-au menținut într-o stare de dependență și aservire.”

Victimele ar fi fost aduse din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile din localitățile Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, sub pretextul îngrijirii medicale și sociale.

Cu toate acestea, liderul grupării nu ar fi avut autorizațiile necesare pentru astfel de servicii, conform Legii nr. 292/2011 privind asistența socială.

Pe durata anchetei se arată că victimele nu ar fi primit îngrijire adecvată, nu ar fi fost supravegheate corespunzător, iar tratamentele medicale ar fi fost administrate fie incorect, fie deloc, uneori de personal necalificat.

„Pe parcursul întregii perioade, victimele au fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice.”

Anchetatorii mai susțin că unele persoane ar fi decedat în locațiile folosite de grupare, fiind înhumate ulterior pe un teren din apropierea unui cimitir greco-catolic.

Banii pentru înmormântare ar fi fost încasați de membrii rețelei.

Prejudiciul total este estimat la 13.048.821 lei, iar suma aceasta include bani din mai multe surse și valute, deturnați din destinația lor legală și folosiți în interesul grupului.

Acțiunea a fost sprijinită de mai multe structuri ale Poliției Române, jandarmi, criminaliști, dar și instituții din mai multe județe, inclusiv inspectorate de poliție și structuri de investigații economice.

La intervenții au participat și specialiști de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, dar și echipe medicale și psihologi, inclusiv din cadrul Institutului Național de Medicină Legală și al altor instituții, care au asigurat evaluarea și îngrijirea victimelor.

„Este vizată cu prioritate salvarea vieții și protejarea integrității fizice și psihice a victimelor, prin efectuarea triajului medical, asigurarea asistenței medicale de urgență, examinarea fizică și implementarea măsurilor necesare pentru preluarea acestora în condiții de siguranță.”, menționează DIICOT.

De asemenea, este în desfășurare relocarea persoanelor vulnerabile în centre de îngrijire și protecție, iar în sprijin a fost constituit și un spital mobil.