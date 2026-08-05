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CNAIR prelungește restricțiile de circulație pentru camioane în șapte județe din cauza caniculei

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat miercuri că restricțiile privind circulația vehiculelor de mare tonaj din șapte județe vor fi prelungite până joi. Măsura vine ca urmare a avertizării de Cod roșu emise de ANM.
CNAIR prelungește restricțiile de circulație pentru camioane în șapte județe din cauza caniculei
OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
05 aug. 2026, 16:03, Social
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Prelungirea restricțiilor

CNAIR a anunțat miercuri că va menține restricțiile anunțate din cauza avertizărilor meteorologice. Astfel, în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, circulația vehiculelor cu o masă de peste 7.5 tone va fi interzisă joi, în intervalul 12:00-20:00. 

Măsura vine ca urmare a Codului Roșu care va afecta județe până vineri. Temperaturile vor ajunge până la 41 de grade Celsius. 

Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile”, transmite CNAIR pe Facebook. 

Ce categorii de vehciule pot circula în contiunare

Cu toate acestea, instituția anunță că restricțiile nu se aplică mai multor categorii de transporturi, printre care transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală, vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră; transporturilor funerare; transporturilor poștale; transporturilor de echipamente de prim ajutor; transporturilor pentru distribuire de carburanți; transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată;  transporturilor pentru tractări vehicule avariate;  transporturilor pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;  transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării;  transporturilor apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;  transporturilor produse provenite din exploatări agricole;  transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale;  transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);  transporturilor de produse alimentare diverse.

„De asemenea, în perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR SA, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale”, mai precizează CNAIR. 

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