Conducerea ANP, după protestul de la Penitenciarul Giurgiu: Deficitul de personal și gradul de ocupare, provocări la nivelul întregului sistem

„Deficitul de personal și gradul de ocupare a locurilor de deținere reprezintă provocări la nivelul întregului sistem penitenciar, iar gestionarea resurselor umane și a populației custodiate se realizează pe baza unei analize permanente, în raport cu nevoile operaționale și particularitățile fiecărei unități”, transmite ANP.

În ceea ce privește Penitenciarul Giurgiu, gradul de ocupare este de 105,24%, situând unitatea în a doua jumătate a clasamentului național privind supraaglomerarea. În sectorul destinat persoanelor private de libertate clasificate în regim de maximă siguranță și cu risc pentru siguranța penitenciarului, gradul de ocupare este de 117,61%, ceea ce înseamnă 93 de persoane custodiate peste capacitatea legală aprobată, potrivit sursei citate.

Potrivit ANP, până la sfârșitul anului 2026 vor fi date în folosință 1.762 de noi locuri de cazare, precum și 38 de locuri modernizate, contribuind astfel la creșterea capacității de cazare și la îmbunătățirea condițiilor de detenție.

Conducerea ANP transmite că a făcut o vizită la în 27 iulie la Penitenciarul Giurgiu în cadrul căreia a analizat, alături de conducerea penitenciarului, principalele dificultăți existente și măsurile necesare pentru gestionarea lor.

În ceea ce privește deficitul de personal, conducerea ANP transmite că în perioada 17-21 august va avea loc repartizarea noilor absolvenți ai Școlii Naționale de Poliție Penitenciară, iar un număr suplimentar de noi agenți vor fi încadrați la Giurgiu, în funcție și de numărul necesar de posturi în sistem.

De asemenea, începând din 1 septembrie, un număr de 20 de elevi ai Școlii Naționale de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna își vor desfășura stagiul de practică la Penitenciarul Giurgiu.

„Instituția noastră respectă dreptul personalului de a-și exprima opiniile și preocupările privind condițiile de muncă, în limitele prevăzute de lege, și menține un dialog permanent cu organizațiile sindicale reprezentative. Aspectele semnalate de personalul Penitenciarului Giurgiu sunt cunoscute și se află în atenția conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor”, transmite ANP.

Miercuri, la prânz, peste 150 de angajați ai Penitenciarului Giurgiu, dar și sindicaliști ai SNPP, au protestat în fața penitenciarului față de indiferența autorităților. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de lucru, acuză că penitenciarul este supraaglomerat, cu „schemă de personal subdimensionată”, precizând că există „un agent pe secție la 120 – 150 de deținuți”, relatează publicația Giugiuveanul.