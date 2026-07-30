Prima pagină » Social » ANP publică o cronologie a atacului cibernetic. Comunicațiile au fost reluate

ANP publică o cronologie a atacului cibernetic. Comunicațiile au fost reluate

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a publicat o cronologie a atacului cibernetic masiv, desfășurat, miercuri, care a creat un blocaj în sistemul informatic din penitenciarele din toată țara.
ANP publică o cronologie a atacului cibernetic. Comunicațiile au fost reluate
Sursa foto: Pixabay/Maria Maltseva
Daiana Rob
30 iul. 2026, 12:07, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Echipele implicate în investigarea atacului, alături de experți cibernetici guvernamentali lucrează, la ora actuală, pentru restaurarea sistemelor informatice, potrivit ANP.

Administrația penitenciarelor din România informează că activitatea se desfășoară în parametri normali, iar comunicațiile telefonice și radio se desfășoară în parametri normali.

Hackerii au atacat la miezul nopții

Potrivit ANP, atacul a început din 28.07.2026, spre miezul nopții și a continuat până în dimineața zilei de 29.07, la ora 07:00, când a început procesul de criptare a datelor. Prima alertă de indisponibilitate a fost primită la 07:15, în timp ce primele criptări au fost confirmate la ora 07:35.

Până la ora 07:50 protocolul de izolare completă între locații era deja complet activat, adică fiecare penitenciar din țară a fost deconectat de la sistemul informatic, inclusiv prin deconectarea fizică a echipamentelor până în ora 10:00.

Potrivit ANP, momentan încă nu se știe cum au reușit hackerii să pătrundă în rețea. 

Aplicația de evidență a deținuților nu a fost afectată

Bazele de date și backup-urile aplicațiilor importante ale administrației penitenciare nu au fost afectate. Nu a fost afectată nici IMSWeb, aplicația de evidență a deținuților, potrivit ANP.

Cu toate acestea, alte baze de date au fost parțial afectate. În prezent specialiștii analizează posibilitățile de restaurare a datelor, etapă care va urma după finalizarea verificării, dar și a eliminării integrale a oricărei vulnerabilități.

Deși ANP a fost lovită de atac, nu există un impact asupra activității esențiale din sistemul penitenciar, potrivit sursei citate.

„Cu sprijinul autorităților responsabile ale statului, se lucrează la elaborarea unui plan de acțiune pentru restabilirea sistemelor informatice”, transmite ANP.

Investigațiile sunt încă în desfășurare, iar parcursul întregului proces va fi comunicat public.

Miercuri, ANP transmitea că a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware, care a afectat mai multe servicii. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.ro
Greva în Sănătate a ajuns în a treia zi. Spitalele asigură doar urgențele, iar sindicaliștii amenință cu proteste masive la București
Gandul
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Cancan
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport
Ilie Bolojan, după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă: „Reduceți consumul de energie seara”
Libertatea
Porumb fiert sau porumb copt la grătar? Mihaela Bilic ne spune care este mai sănătos
CSID
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia