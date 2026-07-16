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Atac cibernetic la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. O aplicație pentru achiziții a fost blocată

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că o aplicație dedicată achizițiilor în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană a fost joi ținta unui atac cibernetic.
Atac cibernetic la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. O aplicație pentru achiziții a fost blocată
Mediafax Foto
Cosmin Pirv
16 iul. 2026, 18:24, Politic
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Ministerul a transmis printr-un comunicat că a fost vizată aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicată derulării procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din Politica de Coeziune a fost ținta unui incident cibernetic.

Din acest motiv, aplicația nu poate fi accesată.

Reprezentanții MIPE precizează că aplicația nu este utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate din PNRR.

Ministerul a sesizat instituțiile cu atribuții în domeniu, iar echipe de specialiști lucrează pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea acestei aplicații.

Atac cibernetic la ANCPI

Atacul vine la doar două zile după un alt atac care a vizat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Instituția anunța că, începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice administrate de ANCPI au devenit indisponibile. Printre acestea se numără aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, dar și adresele oficiale de e-mail.

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