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Nicușor Dan și Ambasadorul SUA îi îndeamnă pe români să viziteze expoziția dedicată Americii

Președintele României, Nicușor Dan, a luat parte la vernisajul expoziției „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație” de la Muzeul Național de Istorie a României.
Nicușor Dan și Ambasadorul SUA îi îndeamnă pe români să viziteze expoziția dedicată Americii
Sursă foto: Alexandru Nechez / Mediafax Foto
Daiana Rob
16 iul. 2026, 18:42, Politic
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Potrivit președintelui, parteneriatul România – SUA, este o relație de încredere care se bazează pe „gesturi care au fost făcute de ambele părți de-a lungul timpului”.

„Expoziția alege câteva dintre aceste gesturi, unele foarte emoționante, unele la nivel înalt, alte la nivelul românilor care au muncit în Staele Unite”, a declarat președintele. 

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe bucureșteni să vizioneze expoziția la care au muncit mai multe instituții românești.

„Este încă o dovadă a parteneriatului solid, curent, actual între România și Statele Unite și perspective bune pentru viitor”, a conchis Șeful Statului.

Președintele Nicușor Dan a reiterat că demersul marchează 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA, dar și aproape 150 de ani de relații bilaterale între România și SUA.

„Este o onoare să fiu aici astăzi pentru deschiderea vernisajului. Este un muzeu minunat, este o expoziție incredibilă, și sper că oamenii (…) să vină să viziteze muzeul, dar și vernisajul”, a reiterat  Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg.

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