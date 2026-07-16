Nicușor Dan și Ambasadorul SUA îi îndeamnă pe români să viziteze expoziția dedicată Americii

Potrivit președintelui, parteneriatul România – SUA, este o relație de încredere care se bazează pe „gesturi care au fost făcute de ambele părți de-a lungul timpului”.

„Expoziția alege câteva dintre aceste gesturi, unele foarte emoționante, unele la nivel înalt, alte la nivelul românilor care au muncit în Staele Unite”, a declarat președintele.

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe bucureșteni să vizioneze expoziția la care au muncit mai multe instituții românești.

„Este încă o dovadă a parteneriatului solid, curent, actual între România și Statele Unite și perspective bune pentru viitor”, a conchis Șeful Statului.

Președintele Nicușor Dan a reiterat că demersul marchează 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA, dar și aproape 150 de ani de relații bilaterale între România și SUA.

„Este o onoare să fiu aici astăzi pentru deschiderea vernisajului. Este un muzeu minunat, este o expoziție incredibilă, și sper că oamenii (…) să vină să viziteze muzeul, dar și vernisajul”, a reiterat Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg.