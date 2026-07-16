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Nicușor Dan, reacție la decizia CJUE: Vina principală pentru această situație revine Parlamentului

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat joi la decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene privind prescripția răspunderii penale, punctând că parlamentarii nu au reacționat la timp în urma deciziilor date de CCR.
Nicușor Dan, reacție la decizia CJUE: Vina principală pentru această situație revine Parlamentului
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
16 iul. 2026, 18:43, Justiţie
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„Vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia, urmată într-un termen constituțional, dacă nu mă înșel de 45 de zile, sau în ce caz, un număr de zile prevăzut de Constituție, trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile”, a declarat joi președintele României. 

„Ce înseamnă actul de justiție? Să pui în balanță niște principii de drept. Curtea de Justiție a avut o opinie, Înalta curte a avut o opinie. Azi sau ieri, Curtea de Justiție a Uniunii a venit să clarifice această chestiune. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România”, a continuat Nicușor Dan. 

Reacția acestuia vine după ce CJUE a pronunțat joi o hotărâre prin care oferă clarificări cu privire la modul în care instanțele naționale trebuie să analizeze raportul dintre dreptul Uniunii Europene și normele interne referitoare la prescripția răspunderii penale. 

CJUE a arătat că instanțele naționale trebuie să evalueze, de la caz la caz, dacă aplicarea normelor interne privind prescripția poate conduce la situații incompatibile cu obligațiile care decurg din dreptul Uniunii Europene, în special în cauzele privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii și combaterea unor forme grave de criminalitate. 

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