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Nicușor Dan, la deschiderea expoziției „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”: Parteneriatul nostru este mai solid ca niciodată

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, la deschiderea expoziției „SUA–România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, că parteneriatul strategic româno-american este „mai solid ca niciodată”.
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Radu Mocanu
16 iul. 2026, 17:32, Politic
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În discursul susținut la inaugurarea expoziției dedicate celor 250 de ani de istorie a Statelor Unite și aproape 150 de ani de relații diplomatice româno-americane, șeful statului le-a mulțumit instituțiilor care au contribuit la organizarea evenimentului, printre care Muzeul Național de Istorie a României, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Arhivele Naționale ale României. 

„Înțeleg că avem exponate foarte valoroase față de toată această istorie comună. De exemplu, scrisoarea din 20 noiembrie 1880, prin care președintele american confirma principelui Carol recunoașterea independenței României”, a punctat președintele Nicușor Dan. 

Referindu-se la evoluția relațiilor bilaterale, Nicușor Dan a declarat că România și Statele Unite împărtășesc o istorie comună și a făcut precizări despre relațiile București Washington în era contemporană. 

„România și Statele Unite, cum s-a spus, au o istorie comună. Nu liniară, dar aproape liniară dacă ne uităm la acțiuni și sigur, convergentă în ceea ce privește valorile. Și în trecut și mai ales acum. În epoca contemporană avem un parteneriat strategic, vă aduc aminte, iulie 1997, odată cu vizita președintelui Clinton la București. În momentul de față, parteneriatul nostru este mai solid ca niciodată. Atât bilateral, cât și în participarea noastră în formate multilaterale. Ultimul exemplu, la summitul NATO de la Ankara, în care am reafirmat acele valori și principii în care credem. O ordine internațională bazată pe reguli”, a declarat Nicușor Dan. 

Nicușor Dan a apreciat că perspectivele cooperării româno-americane sunt promițătoare. 

„Un parteneriat cu perspective extrem de interesante în anii care urmează. Evident, pe zona de securitate care este principală a preocupării globale, dar și pe zona de schimburi economice există un uriaș potențial la care multă lume de aici lucrează pentru a deveni o realitate”, mai spune președintele. 

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