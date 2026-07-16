Nicușor Dan, mesaj de Ziua Ministerului Afacerilor Interne: „Combaterea violenței domestice și a consumului de droguri, printre liniile mari de acțiune”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi un mesaj cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne, când sunt sărbătoriți cei 164 de ani de la înființarea instituției.

Potrivit Administrației Prezidențiale, mesajul șefului statului a fost prezentat de Sorin Cîrstea, consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale și secretar al CSAT.

Nicușor Dan a vorbit în discursul său despre rolul important pe care Ministerul Afacerilor Interne îl are în protejarea cetățenilor și în menținerea siguranței publice.

„Aniversăm astăzi 164 de ani de existență și activitate a Ministerului Afacerilor Interne, care are un rol major pentru protejarea și securitatea cetățenilor noștri și a României. Încrederea oamenilor că sunt în siguranță, că trăiesc într-o societate în care legile sunt aplicate și respectate se construiește inclusiv prin contribuția tuturor structurilor subordonate MAI – Poliția, Jandarmeria, Poliția de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și toate celelalte unități din componența ministerului”, a transmis președintele.

Acesta a precizat că Ministerul Afacerilor Interne trebuie să continue procesul de modernizare, „având în centru nevoile și așteptările cetățeanului”.

„Transmit întreaga apreciere profesioniștilor din Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordinea sa și încurajez stabilirea unor standarde înalte de performanță, pentru a răspunde cu rapiditate și eficiență la provocările de securitate tot mai complexe. Efortul de adaptare și dezvoltare instituțională a Ministerului Afacerilor Interne trebuie să continue, având în centru nevoile și așteptările cetățeanului. Doar astfel vom reuși să creștem încrederea cetățenilor în instituții și să consolidăm un parteneriat solid și reciproc benefic între stat și cetățean”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că atenția trebuie concentrată mai mult pe problemele din societate, precum creșterea criminalității și a fenomenelor infracționale.

El a făcut referire la două domenii care trebuie să rămână prioritare: combaterea violenței domestice și lupta împotriva consumului și traficului de droguri.

„Într-un context în care pericolele și formele de infracționalitate și criminalitate se multiplică și se diversifică, inclusiv la nivel global, românii vor să vadă rezultate și să știe că personalul Ministerului Afacerilor Interne lucrează în permanență în slujba siguranței lor. Combaterea violenței domestice și a abuzurilor împotriva femeilor trebuie să rămână printre liniile mari de acțiune, la fel și lupta împotriva consumului de droguri, un flagel cu efecte dezastruoase asupra adolescenților și tinerilor din România”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a vorbit despre ce înseamnă fenomenul drogurilor, care rămâne o amenințare majoră, iar combatarea sa reprezintă „o prioritate la nivel mondial”.

„Prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri reprezintă o prioritate la nivel mondial, pentru că avem obligația să contracarăm această amenințare cu potențial destabilizator mare, având în vedere asocierea sa cu violența, corupția, infiltrarea în economia legală și interconexiunile la nivel internațional. De aceea, împreună – stat, instituții, societate și cetățeni – trebuie să colaborăm mai bine și să facem mai mult pentru binele nostru comun și pentru siguranța cetățenilor noștri. Este esențial ca educația și prevenția să fie direcții prioritare de efort la nivel național și fiecare dintre noi poate și trebuie să participe la realizarea acestor obiective de interes comun”, a precizat președintele.

Unul dintre cele mai importante rezultate obținute de Ministerul Afacerilor Interne în ultimii ani, contribuția la aderarea României la spațiul Schengen, a fost alt punct atins de președinte în discursul său.

„Una dintre reușitele majore ale Ministerului Afacerilor Interne din ultimii ani este contribuția esențială la aderarea României la spațiul Schengen. Dobândirea acestui statut, care generează avantaje importante țării noastre și cetățenilor, a necesitat progrese semnificative în combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane. Ministerul Afacerilor Interne a făcut dovada îndeplinirii cu succes a acestor exigențe, precum și a celorlalte condiționări, în contextul în care asigurarea securității frontierei estice a NATO și a Uniunii Europene este o misiune dificilă și complexă”, a transmis șeful statului.