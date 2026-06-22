Surpriza de la percheziții: au căutat droguri și au găsit-o pe muza lui Picasso de 15 milioane de euro

În timpul unei percheziții în apropiere de Paris, anchetatorii au descoperit o operă de artă furată a artistului spaniol, Pablo Picasso. Pictura o reprezintă pe muza lui, Marie-Thérèse Walter. Această descoperire surprinzătoare a fost întâmplătoare.

Poliția investiga de câteva luni un suspect într-un caz de trafic de droguri: un bărbat de 37 de ani, care lucra ca paznic la o companie din Paris care depozitează opere de artă și alte obiecte de valoare.

Acesta, împreună cu alți trei bărbați, se presupunea că ar fi traficat droguri. Când anchetatorii au percheziționat casa mătușii lui, au găsit tabloul.

Pictura este evaluată la 12-15 milioane de euro și o reprezintă pe Marie-Thérèse Walter. Fata avea 17 ani când a fost abordată de Pablo Picasso (1881-1973), în vârstă de 45 de ani. Artistul a fost fascinat de ea și a pictat-o iar și iar în timpul relației lor de lungă durată.

Conform Le Parisien, proprietara tabloului este o femeie din Singapore. Aceasta credea că opera de artă era în siguranță într-un depozit securizat, unde lucra suspectul. Bărbatul a recunoscut că a furat tabloul, pe care trebuia să-l păzească. Potrivit Le Parisien, acesta le-a spus polițiștilor că dorea să „evidențieze punctele slabe ale sistemului de securitate al companiei”.

Nu se știe dacă cineva a observat că tabloul fusese furat. Procuratura a declarat doar că pictura a fost descoperită „în timpul unei percheziții în cadrul anchetei privind traficul de droguri”.

În afară de opera lui Picasso, poliția a descoperit, potrivit The Times, 17 kilograme de canabis, haine de lux în valoare de 200.000 de euro, precum și mii de euro în numerar. Acum se desfășoară o anchetă – nu doar în ceea ce privește traficul de droguri, ci și sub suspiciunea de furt și vânzare a bunurilor furate.