O operă a lui Banksy s-ar putea vinde cu 15 milioane de euro. Povestea seriei „Fata cu balon”

O lucrare a lui Banksy, „Fata și balonul pe un peisaj găsit”, care nu fusese expusă anterior publicului, va fi scoasă la licitație pe 20 mai, la New York. Se estimează că ar putea fi vândută pentru 18 milioane de dolari (aproximativ 15 milioane de euro) și ar putea deveni una dintre cele mai scumpe lucrări ale artistului.

Licitația va avea loc la magazinul Tiffany & Co. de pe Fifth Avenue și va fi organizată de casa de licitații Fair Warning, arată BILD.

Imaginea combină două dintre cele mai faimoase elemente ale lui Banksy: seria de renume mondial „Fata cu balon” și rara serie „Petrol brut”. Designul „Fata cu balon” a apărut pentru prima dată ca graffiti la Londra în 2002. Ulterior, a devenit una dintre cele mai faimoase opere de artă din lume.

Pictura din 2012 combină unul dintre cele mai cunoscute motive ale lui Banksy, o fată cu un balon, și o serie rară, „Crude Oils”.

Într-un sondaj britanic din 2017, „Fata cu balon” a fost chiar votată cea mai populară operă de artă din țară.

Tabloul a devenit celebru în 2018, când o pictură de Banksy s-a autodistrus parțial imediat după o licitație de la Sotheby’s . Un tocător de documente ascuns în ramă a distrus lucrarea sub ochii cumpărătorilor.

Pictura a fost ulterior revândută sub noul titlu „Love is in the Bin” (Dragostea este în coșul de gunoi) pentru aproximativ 25 de milioane de dolari.

Spre comparație, recordul german la licitații pentru o pictură este de 20 de milioane de euro. Atât a fost vândut „Autoportretul galben-roz” al lui Max Beckmann la o licitație din Berlin în 2022. Autoportretul expresionist a fost pictat în 1943 în timpul exilului său la Amsterdam și este considerat cel mai scump tablou licitat vreodată în Germania.

Identitatea lui Banksy nu a fost încă dezvăluită oficial.

Unul dintre cei mai probabili candidați a fost identificat de-a lungul vremii ca fiind Robin Gunningham din Bristol, Marea Britanie. Reuters a scris anterior despre documente și mărturii care îl indicau pe acesta, dar nu există o confirmare oficială a acestui lucru.