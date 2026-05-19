Prima pagină » Știri externe » Cresc pensiile în Bulgaria. Guvernul anunță reduceri de cheltuieli în sistemul bugetar

Guvernul Bulgariei a anunțat marți un pachet de măsuri care include creșterea pensiilor și a contribuțiilor sociale, dar și tăieri de cheltuieli în administrația publică.
clădirea guvernului Bulgariei/sursa foto: Wikipedia
Maria Miron
19 mai 2026, 18:59, Știri externe
Ministrul bulgar al Finanțelor, Galab Donev, a precizat că „pensiile vor fi majorate cu 7,8% începând cu 1 iulie”, creșterea fiind aplicată prin mecanismul de indexare cunoscut drept „regula elvețiană”, deja prevăzut în legislația privind asigurările sociale. Potrivit mecanismului, pensiile sunt ajustate anual în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu din economie.

Peste 2.300 de euro, bulgarii nu mai plătesc contribuții sociale

În același timp, Executivul intenționează să majoreze cu 5% pragurile minime pentru contribuțiile sociale începând cu 1 august. De asemenea, autoritățile vor ridica plafonul veniturilor asupra cărora se aplică aceste contribuții la 2.300 de euro. Măsura trebuie aprobată de Parlament, unde actuala coaliția de guvernare dispune de majoritate.

În Bulgaria, contribuțiile sociale se plătesc doar până la un plafon maxim de venit stabilit de autorități.

Guvernul promite că nu crește taxele

„Taxele vor rămâne neschimbate”, a mai subliniat ministrul Finanțelor, referindu-se la cotele de impozitare în vigoare. Oficialul bulgar, citat de Novinite, a dat asigurări și că „toate plățile sociale sunt garantate”.

Începând cu 1 septembrie, guvernul de la Sofia pregătește și măsuri de reducere a cheltuielilor publice, inclusiv tăieri de aproximativ 10% în bugetele de salarii și contribuții sociale din sistemul bugetar.

Tăieri de cheltuieli în administrație

Potrivit ministrului Finanțelor, reducerile nu vor viza salariile angajaților, ci vor fi realizate prin diminuarea aparatului administrativ și eliminarea posturilor vacanțe. „Nu vor fi afectate salariile individuale, ci reducerea va veni din restructurarea aparatului administrativ și eliminarea posturilor neocupate”, a explicat oficialul.

Fără creșteri salariale automate pentru demnitari

Guvernul intenționează însă eliminarea creșterilor salariale automate pentru demnitari și alte categorii din sistemul public, inclusiv în administrație, justiție și structuri de ordine publică. În Bulgaria, aceste categorii beneficiază de creșteri salariale automate, stabilite prin formule legate de funcție sau indicatori economici.

Fosta administrație, acuzată de acrobații financiare

Ministrul Finanțelor a acuzat fosta administrație că a recurs la „acrobații financiare” pentru a îmbunătăți indicatorii bugetari, inclusiv prin retrageri anticipate de credite corporative și distribuirea de dividende interimare de la companii de stat, măsuri care ar fi mutat circa 566,7 milioane de euro din veniturile viitorului buget în anul anterior.

Primăriile așteaptă peste 1 miliard de euro de la stat

În aprilie, deficitul bugetar al Bulgariei era de aproximativ 1,75 miliarde de euro. În plus, statul mai are 2,55 miliarde de euro plăți restante către firme și autorități publice, dintre care circa 1,1 miliarde de euro pentru proiecte ale primăriilor.

