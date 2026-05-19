Numele piesei DARA – „Bangaranga”, care a cucerit scena Eurovision, continuă să fie apetisant pentru diverse companii.

După ce luni s-a aflat că o companie de jocuri de noroc a solicitat „Bangaranga” ca marcă europeană , marți existau deja patru cereri similare în Bulgaria . Echipa artistei a luat și ea măsuri, arată presa bulgară.

O căutare în registrul Oficiului de Brevete din Bulgaria arată că există patru cereri pentru marca „Bagaranga” de la solicitanți diferiți și pentru produse și servicii diferite.

Numele cântecului, care i-a plăcut chiar și cancelarului german Friedrich Merz – descriindu-l drept o „melodie memorabilă” – poate apărea pe băuturi răcoritoare și alcoolice, articole de papetărie, suplimente nutritive și chiar pe îmbrăcăminte sport .

Prima cerere la Oficiul Bulgar de Brevete a fost depusă pe 17 mai, la câteva ore după victoria DARA la Eurovision . Aceasta a venit de la omul de afaceri Philip Harmandzhiev, care deține crama Damyanitsa, Chiflik Livadi și alte companii . Harmandzhiev a solicitat înregistrarea mărcii în alfabetul chirilic și latin pentru a o utiliza pentru produse precum iaurt, băuturi răcoritoare și băuturi alcoolice, cu excepția berii . Omul de afaceri a depus o cerere de examinare formală a cererii.

Același lucru a fost făcut și de compania „Nutrend Bulgaria” EOOD , care se ocupă cu importul, exportul, producția și distribuția de suplimente alimentare. O verificare la Registrul Comerțului arată că administratorul companiei este Georgi Stoyanov, iar proprietarii sunt trei – Stefania Hristova, Petar Lazarov și Anton Antonov.

„Nutrend” a solicitat înregistrarea mărcii comerciale pe 18 mai. Compania intenționează să o utilizeze pentru diverse produse cosmetice, suplimente alimentare, îmbrăcăminte sportivă, produse lactate și băuturi sportive .

Numele celorlalți doi solicitanți care au solicitat marca „Bangaranga” sunt ascunse, deoarece aceștia nu au solicitat o examinare formală , ci doar au depus o cerere de înregistrare.

Un solicitant dorește să utilizeze marca în domeniile educației, cateringului, activităților sportive și culturale și publicității. Celălalt dorește să utilizeze „Bangaranga„ într-o gamă mai largă de bunuri și servicii – materiale tipărite și papetărie, produse alimentare de bază, băuturi răcoritoare și publicitate.

„Apariția mai multor cereri pentru «Bangaranga» în diferite clase nu este surprinzătoare. Mai degrabă arată că denumirea are acum un potențial comercial independent și că interesul pentru aceasta nu va rămâne limitat la scena muzicală ”, a declarat avocata Ralitsa Zayakova-Krușkova pentru Mediapool.

Ea este cea care a depus cererea de înregistrare a mărcii „Bangaranga” ca marcă europeană la Oficiul pentru Proprietatea Intelectuală al Uniunii Europene.

Compania care a depus această cerere este încă secretă, dar s-a confirmat că este o companie bulgară cu experiență internațională în sectorul pariurilor.

Vestea a fost relatată pentru prima dată pe rețelele de socializare de către avocata Diana Popova, care activează în domeniul proprietății intelectuale. Potrivit acesteia, o denumire populară nu poate fi înregistrată legal ca marcă comercială dacă solicitantul face acest lucru cu scopul de a profita de faima altcuiva, iar aceasta este considerată o cerere cu rea-credință, iar marca este declarată invalidă.

Potrivit lui Zayakova-Hrușkova, însă, nu există încălcări legale sau rea-credință, iar cel mai firesc și așteptat lucru ar fi ca atât cântăreața, cât și producătorii ei să depună și o cerere de înregistrare a mărcii pentru numele melodiei.

„O astfel de cerere ar putea acoperi bunuri și servicii semnificative pentru sfera sa de interese – muzică, activități concertistice, merchandising, conținut digital, publicitate și licențiere de produse, precum și alte domenii legate de dezvoltarea brandului său artistic”, a comentat expertul pentru Mediapool.

Ea a spus că dezbaterea publică a condus la evaluări extreme bazate mai degrabă pe emoții decât pe cadrul legal. Potrivit acesteia, indiferent de reacția publicului, companiile de jocuri de noroc sponsorizează adesea evenimente sportive, culturale și tehnologice.

„Solicitantul mărcii europene «Bangaranga» este o companie cu prezență internațională și se poziționează printre companiile de top din industria globală. Acest fapt este important nu doar din punct de vedere al afacerilor, ci și ca simbol al schimbării modului în care companiile bulgare se poziționează la nivel global”, subliniază avocatul companiei de jocuri de noroc care a solicitat marca.

Potrivit acesteia, interesul companiilor și aplicanților bulgari arată că mediul de afaceri răspunde în timp util la „apariția unei desemnări cu valoare comercială potențială”, iar „respectul pentru succesul Darei și contribuția artistică a cântecului rămâne de necontestat”.

Între timp, a devenit clar că, încă din martie, numele melodiei fusese rezervat ca domeniu pe două site-uri web, dar, din nou, nu de către echipa Darei. Un raport arată că o companie de cosmetice a rezervat domeniile bangaranga.bg și bangaranga.eu, la doar câteva zile după ce „Bagaranga” a fost aleasă drept melodia pe care DARA o va interpreta la Eurovision.

Domeniile au fost înregistrate de compania de cosmetice „Zehira” din Burgas, deținută de Ruska Stoyanova. Cererea de rezervare a domeniilor a fost făcută la începutul lunii martie, iar acestea sunt rezervate pentru un an.

Marți, Dara însăși a comentat pe scurt subiectul în emisiunea „Na Kafe” de la Nova Television.

„Au încercat. Am crezut că e o singură persoană, dar s-a dovedit a fi cinci. Mulțumesc foarte mult, dar cumva se va întâmpla. Am luat deja măsuri și marca va fi a mea”, a spus ea.