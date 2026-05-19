Bild: Nebunie în UE în jurul greenwashingului. Milioane de produse ar putea ajunge la gunoi

Urmează oare următoarea bombă birocratică absurdă să cadă de la Bruxelles? Noile reguli UE împotriva „greenwashing-ului” ar putea cauza probleme pentru milioane de produse de zi cu zi din supermarketuri începând din această toamnă – chiar dacă conținutul și calitatea acestora sunt perfect acceptabile. Acest avertisment provine dintr-o notă internă (obținută de BILD) de la Asociația Brandurilor Germane din Berlin. Reglementările se bazează pe directiva UE „Împuternicirea consumatorilor pentru tranziția verde„, scrie Bild.

Începând din 27 septembrie 2026, Uniunea Europeană va implementa reguli mai stricte pentru publicitatea ecologică pe ambalaje.

Companiile vor trebui să dovedească în detaliu afirmații precum „ecologic” sau „neutru din punct de vedere climatic”, iar semnele de sustenabilitate vor fi reglementate mai strict.

Conform Asociației de Branduri din Germania, cafeaua, șampoanele, detergenții, alimentele pentru copii și produsele cu termen lung de valabilitate ar putea ajunge la groapa de gunoi.

Problema este că milioane de ambalaje au fost deja produse, umplute și depozitate. Dacă vechile etichete despre „verde” vor deveni discutabile din punct de vedere legal după intrarea în vigoare a regulilor, producătorii vor trebui să împacheteze din nou produsele sau să acopere vechile etichete.

„În cele din urmă, produsele complet bune ar putea ajunge la groapa de gunoi doar pentru că regulile de pe ambalaj s-au schimbat”, a declarat pentru BILD președintele Asociației de Branduri din Germania, Patrick Kammerer.

Conform surselor, Comisia Europeană a cerut autorităților naționale să aplice noile reguli „cu moderație”. Dar companiile se tem că, în practică, acest lucru nu va evita haosul: unele lanțuri de magazine din Germania, potrivit Asociației de Branduri, solicită deja introducerea unor noi ambalaje începând din iunie, adică înainte de intrarea în vigoare a normelor.