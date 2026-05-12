UE schimbă regulile pentru importurile de produse animale. Ce țări mai pot exporta în Europa din 3 septembrie 2026

Uniunea Europeană face un nou pas în lupta împotriva uneia dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică: rezistența la antimicrobiene. Statele membre au votat actualizarea listei țărilor din afara UE care au dreptul să exporte animale și produse de origine animală pe piața europeană.
Sursă foto: Marius Dumbrăveanu / Mediafax Foto. Arhivă.
Mădălina Dinu
12 mai 2026, 15:50, Economic
Decizia vizează direct siguranța alimentelor care ajung pe mesele europenilor, dar și modul în care sunt crescute animalele în afara Uniunii Europene, potrivit unui comunicat.

Comisia Europeană a anunțat că salută votul statelor membre privind această listă actualizată, care include doar țările ce respectă regulile stricte impuse de UE privind utilizarea antimicrobienelor.

Țările incluse pe noua listă au demonstrat că respectă restricțiile europene privind folosirea antimicrobienelor la animalele destinate producției de alimente. Evaluarea făcută de Comisie a analizat atât nivelul de conformitate, cât și garanțiile oferite de aceste state, iar rezultatele au stat la baza actualizării.

În Uniunea Europeană, utilizarea antimicrobienelor la animale este strict reglementată. Acestea nu pot fi folosite pentru a accelera creșterea sau pentru a crește randamentul producției. De asemenea, este interzis tratamentul animalelor cu antimicrobiene considerate esențiale pentru tratarea infecțiilor la oameni.

Noua listă a țărilor terțe care respectă aceste cerințe va fi adoptată oficial în perioada următoare. Regulile actualizate privind importurile vor intra în vigoare începând cu 3 septembrie 2026.

Măsura face parte din strategia mai amplă a Uniunii Europene de a limita rezistența la antimicrobiene, fenomen considerat una dintre cele mai mari amenințări globale la adresa sănătății. Prin aceste reguli, UE încearcă să asigure o utilizare responsabilă a acestor substanțe și să protejeze sănătatea cetățenilor.

