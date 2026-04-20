În timp ce țările UE pierd teren la exportul în Asia, carnea de porc ucraineană intră în Vietnam, Filipine și Singapore

Vietnam, Filipinele și Singapore: trei piețe asiatice care se deschid pentru producătorii ucraineni pentru prima dată. Dacă Kievul reușește să refacă efectivele de porci după colapsul de anul trecut cauzat de pesta porcină africană (ASF), va intra într-un segment premium unde poate concura cu Uniunea Europeană la preț, și într-o piață din Filipine care a interzis carnea de porc spaniolă în urmă cu patru luni, potrivit Euromaidanexpress.com.

Ucraina a fost timp de 20 de ani un importator net de carne de porc, un exportator de materii prime care păstrează puțină valoare a recoltei sale în interiorul granițelor. Acest decalaj este ceea ce plătesc gospodăriile ucrainene în fiecare săptămână la supermarket, cel mai vizibil în această primăvară printr-o creștere de 13% într-o săptămână a prețului morcovilor.

Directorul executiv Mykola Babenko a declarat pentru NV Business, într-un interviu publicat pe 20 aprilie, că Asociația Industriei Cărnii vizează o producție anuală de 3 milioane de tone de carne de porc, de cinci până la șase ori mai mult decât producția actuală, cu două treimi destinate exportului. Exporturile actuale de carne de porc ale Ucrainei sunt sub 100 de tone pe an.

De ce acum și de ce Asia

Industria vine după cel mai slab an de la invazia la scară largă. Pesta porcină africană a distrus aproximativ 2 milioane de porci în 2024, aproximativ o treime din efectivul național.

Marjele au scăzut de la 47 de grivne/kg (1,06 dolari) în octombrie 2025 la 7,5 grivne/kg (0,17 dolari) în februarie, pe fondul creșterii costurilor de producție și al importurilor de carne de porc spaniolă ieftină, redirecționată după propriul focar de ASF din Spania, lângă Barcelona, care a inundat piața ucraineană.

Loviturile rusești asupra rețelei electrice au agravat situația începută de boală și importuri. Fermele rămase fără electricitate zile întregi au pierdut controlul climatic, sistemele de furajare și depozitarea la rece, iar unii producători au sacrificat efective întregi.

Logica pieței asiatice

Arhitectura pieței asiatice este motivul pentru care industria vede o ieșire. Prețurile porcilor vii în Asia sunt de 2,5 până la 3 ori mai mari decât în Ucraina, a spus Babenko. Costul de producție în Ucraina este sub 1 euro/kg (1,18 dolari), iar în UE este peste 2 euro/kg (2,36 dolari).

Uniunea Europeană furnizează în prezent jumătate din comerțul mondial cu carne de porc, dar efectivele sale scad, prețurile se prăbușesc, iar ASF a scos produsul spaniol din piețe asiatice importante. Filipinele au interzis importurile de carne de porc din Spania în decembrie 2025. Mexic a făcut același lucru. Aceeași piață din Filipine care s-a închis pentru Spania este printre cele trei care se deschid acum pentru Ucraina.

Previziunile lui Babenko sunt ambițioase: 6 până la 12 miliarde de euro (7,1–14,2 miliarde de dolari) valoare adăugată anuală, 10 milioane de tone de cereale ucrainene direcționate către procesare internă pentru furaje și bioetanol. Acestea sunt cifre de prezentare pentru investitori, nu contracte semnate. Exporturile actuale de carne de porc ale Ucrainei, direcționate în principal către Emiratele Arabe Unite, sunt sub 100 de tone de la începutul anului.

Accesul la piață este real. Întrebarea este dacă producătorii ucraineni pot reconstrui efectivele suficient de rapid în condiții de război pentru a le acoperi.

Logica acestei strategii este similară cu protocolul semnat de Beijing la începutul lunii aprilie, care a deschis piața Chinei pentru făina de grâu ucraineană: exportul unui produs finit de zece ori mai valoros decât materia primă și care necesită de zece ori mai puțină capacitate logistică pentru transport.