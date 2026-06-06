Prima pagină » Știrile zilei » Avertisment dur de la șeful Rosneft: Lumea se apropie de cea mai mare bulă financiară din ultimii 200 de ani

Avertisment dur de la șeful Rosneft: Lumea se apropie de cea mai mare bulă financiară din ultimii 200 de ani

Lumea se apropie de cea mai mare bulă a piețelor financiare de la începutul secolului al XIX-lea, avertizează Igor Secin, directorul general al Rosneft. Principalul motiv ar fi dominația tot mai mare a companiilor de tehnologie în piețele bursiere.
Avertisment dur de la șeful Rosneft: Lumea se apropie de cea mai mare bulă financiară din ultimii 200 de ani
Foto: Mediafax via Hepta
Mădălina Dinu
06 iun. 2026, 12:14, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Declarațiile au fost făcute la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde Secin a atras atenția asupra unei concentrări fără precedent a puterii financiare, scrie Baha.

În prezent, cele mai mari 10 companii tech din SUA au ajuns să reprezinte peste 40% din piața bursieră, de trei ori mai mult decât în urmă cu un deceniu.

Potrivit acestuia, ponderea ar putea urca spre 50% în perioada următoare, pe fondul listărilor așteptate ale unor companii precum SpaceX, OpenAI sau Anthropic.

Tehnologia consumă resurse uriașe

Secin a avertizat și asupra impactului tot mai mare al tehnologiei asupra resurselor globale. Consumul de apă al centrelor de date ar putea aproape să se dubleze până în 2030.

În același timp, cererea pentru metale folosite în producția de energie, vehicule electrice și rețele electrice ar putea crește cu aproape 200 de milioane de tone până în 2050.

Presiunea asupra energiei se vede deja în facturi. În ultimii cinci ani, prețurile la electricitate au crescut cu peste 30% în Statele Unite și între 35% și 45% în Europa.

Avertismentul vine într-un moment în care marile companii tehnologice devin tot mai dominante, iar dezechilibrele din energie și resurse încep să se resimtă la nivel global.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia