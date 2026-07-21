Românii sunt printre cei mai puțin îndatorați europeni. Țara noastră ocupă ultimul loc în UE la datoriile gospodăriilor

Statisticile publicate de Eurostat pentru 2025 arată că datoriile gospodăriilor din România reprezintă doar 12,3% din PIB, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană. Prin comparație, media UE este de 49,4%, iar cea din zona euro ajunge la 50,5%, scrie Euronews.

România, pe ultimul loc în clasamentul îndatorării

Datele contrazic percepția potrivit căreia statele din sudul și estul Europei ar fi cele mai vulnerabile din cauza creditelor populației. La coada clasamentului se află România, urmată de Ungaria (18,3%), Letonia (19,8%) și Polonia (22%). La polul opus, gospodăriile din Țările de Jos au datorii echivalente cu 93,5% din PIB, urmate de Danemarca (84,1%) și Suedia (82,3%). Practic, familiile din aceste state se împrumută de aproape opt ori mai mult, raportat la dimensiunea economiei, decât cele din România.

De ce nordul Europei este mai îndatorat decât sudul

Deși poate părea surprinzător, economiile dezvoltate din nordul Europei domină clasamentul. Explicația ține în primul rând de piața ipotecară și de sistemele financiare foarte dezvoltate. În Țările de Jos, legislația încurajează contractarea creditelor pentru locuințe prin facilități fiscale și permite finanțarea integrală a valorii unei case, în timp ce în multe alte state băncile cer un avans consistent. În Danemarca și Suedia, creditele ipotecare sunt foarte răspândite, iar populația deține, în același timp, active financiare și fonduri de pensii importante, care reduc riscurile asociate nivelului ridicat al datoriilor.

Datoriile mari nu înseamnă automat probleme

Economiștii atrag atenția că un nivel ridicat al îndatorării nu este, în sine, un semnal de alarmă. Țările cu piețe ipotecare dezvoltate și venituri ridicate tind să înregistreze valori mai mari, fără ca populația să fie neapărat într-o situație financiară precară. Totuși, Comisia Europeană consideră că un nivel al datoriilor gospodăriilor de peste 55% din PIB poate deveni un risc macroeconomic, mai ales în perioade cu dobânzi ridicate sau încetinire economică. Experiența crizei financiare din 2008 a arătat că problemele generate de împrumuturile excesive ale populației pot afecta rapid întregul sistem financiar.

Cum stau marile economii europene

Printre economiile importante ale Uniunii Europene există diferențe semnificative. Franța are un nivel al îndatorării gospodăriilor de 59,5% din PIB, peste pragul de risc indicat de Comisia Europeană. Germania se situează aproape de media UE, cu 49%, în timp ce Spania (42,9%), Grecia (38%) și Italia (35,9%) au niveluri considerabil mai reduse decât multe state din nordul continentului.

Datoriile gospodăriilor au scăzut în ultimii ani

La nivel european, gradul de îndatorare al gospodăriilor este în scădere. După ce a depășit 60% din PIB în perioada pandemiei, indicatorul a coborât în 2025 la 49,4% în Uniunea Europeană și 50,5% în zona euro, pe fondul dobânzilor ridicate și al temperării creditării.

Deși România rămâne cea mai puțin îndatorată țară din UE, specialiștii subliniază că acest lucru nu reflectă neapărat un nivel mai ridicat al prosperității. În multe cazuri, gradul redus de îndatorare este explicat și prin accesul mai limitat la credite ipotecare, veniturile mai mici și un apetit mai redus pentru împrumuturi față de statele dezvoltate din vestul și nordul Europei.