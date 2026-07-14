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Piața imobiliară din România încetinește ritmul. Cumpărătorii analizează mai atent ofertele, iar negocierile câștigă teren

Incertitudinea economică și costurile ridicate ale finanțării prelungesc procesul de achiziție, în timp ce oferta mai bogată de locuințe oferă cumpărătorilor o poziție mai avantajoasă.
Piața imobiliară din România încetinește ritmul. Cumpărătorii analizează mai atent ofertele, iar negocierile câștigă teren
Sursa foto: Mediafax Foto/Marian Ilie
Oana Antipa
14 iul. 2026, 08:46, Știrile zilei
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Piața imobiliară din România a rămas activă în prima jumătate a anului 2026, însă cumpărătorii au devenit mult mai prudenți, iar deciziile de achiziție sunt luate după perioade mai lungi de analiză, potrivit Barometrului Imobiliar publicat de REMAX România.

Conform analizei, incertitudinea economică, costurile încă ridicate ale creditării și contextul geopolitic au determinat cumpărătorii să compare mai atent ofertele înainte de a încheia o tranzacție. În același timp, creșterea numărului de proprietăți disponibile la vânzare a echilibrat raportul dintre cerere și ofertă, oferind cumpărătorilor mai multă putere de negociere față de aceeași perioadă a anului trecut.

Apartamentele cu două camere rămân cele mai căutate

Interesul s-a concentrat în continuare asupra apartamentelor vechi, în special a celor cu două camere, considerate cea mai accesibilă opțiune atât pentru cumpărătorii aflați la prima achiziție, cât și pentru investitori.

Cele mai multe tranzacții au fost realizate în zonele semicentrale și în cartierele bine dezvoltate, unde există un echilibru între preț, infrastructură și accesibilitate. Totodată, localitățile din proximitatea marilor orașe continuă să atragă interes, pe fondul diferențelor de preț față de zonele centrale.

Perspective mai bune dacă scad costurile de finanțare

Analiza arată că, deși dobânzile ridicate au temperat o parte din cerere, competiția dintre bănci și diversificarea ofertelor de creditare au menținut un nivel constant al tranzacțiilor, în special pe segmentul rezidențial.

Specialiștii apreciază că o eventuală reducere a costului finanțării și un climat economic mai predictibil ar putea impulsiona piața în a doua parte a anului, prin creșterea numărului de tranzacții.

La nivelul rețelei analizate, volumul tranzacțiilor intermediate în primul semestru al anului a rămas apropiat de cel din aceeași perioadă din 2025, în timp ce valoarea totală a comisioanelor a înregistrat o creștere de aproximativ 3%.

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