Siegfried Mureșan: Alegerile anticipate, o soluție firească. Ar putea avea loc în toamna acestui an

„În Uniunea Europeană, în ultimii cinci ani, am avut alegeri anticipate în zece din cele 27 de state membre, plus Republica Moldova și Marea Britanie. Alegerile anticipate nu sunt o chestiune neobișnuită. Dacă un blocaj politic nu poate fi deblocat într-o perioadă de timp, întoarcerea la popor este o chestiune firească”, a declarat candidatul propus de coaliția de dreapta pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan, marți, la Digi 24.

Mureșan îl ceartă pe Nicușor Dan

Acesta a spus că nu a înțeles de ce președintele României, Nicușor Dan, a exclus inițial posibilitatea alegerilor anticipate și a apreciat că șeful statului ar fi trebuit să desemneze mai repede un nou candidat la funcția de prim-ministru.

„Ar fi fost bine ca partidele să se înțeleagă și să avem un guvern imediat. Dar, de vreme ce actorii politici nu au reușit să deblocheze situația, cred că a da șansa oamenilor să voteze poate fi o soluție”, a afirmat eurodeputatul PNL.

Întrebat când s-ar putea ajunge la alegeri anticipate, Mureșan a spus că dizolvarea Parlamentului este o prerogativă exclusivă a președintelui și că o decizie poate fi luată după respingerea unui al doilea guvern.

„Pasul firesc mi se pare desemnarea unui candidat pentru poziția de prim-ministru. Dacă acesta întrunește majoritatea, avem guvern. Dacă nu….”, a spus el.

Siegfried Mureșan: A face propuneri din 30 în 30 de zile poate este suboptimal

Liberalul consideră că șeful statului ar trebui să accelereze procesul de desemnare a unui premier, în contextul în care au trecut aproximativ 70 de zile de la căderea guvernului.

„Mi se pare firesc ca la 70 de zile de la căderea guvernului oamenii în România să se aștepte să avem în sfârșit un guvern. A face propuneri din 30 în 30 de zile poate este suboptimal”, a declarat Mureșan, precizând că au trecut 30 de zile de la desemnarea lui Adrian Veștea.

Referitor la calendarul unui eventual scrutin anticipat, acesta a apreciat că, dacă va avea loc, acesta se va desfășura cel mai probabil în toamna acestui an.

„Cred că dacă am avea alegeri anticipate, ele vor fi în toamna acestui an”, a conchis Siegfried Mureșan.