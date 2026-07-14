Siegfried Mureșan îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „Nu noi am atârnat la masa PSD. Ei au vrut liste comune de teamă că i-am fi învins”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a respins afirmațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, potrivit cărora lideri liberali ar fi „atârnat pe la mesele pesediste” pentru realizarea listelor comune la alegerile europarlamentare din 2024. Într-o intervenție la Digi24, Mureșan a susținut că inițiativa a aparținut social-democraților, care s-ar fi temut de un rezultat slab în scrutinul european.

„PSD-ul ne-a rugat pe noi să facem liste comune”

Întrebat despre declarațiile lui Sorin Grindeanu, eurodeputatul liberal a răspuns că realitatea este „exact pe dos”.

„Vă spun că PSD-ul ne-a rugat pe noi să facem liste comune la ultimele alegeri fiindcă s-au temut că, dacă mergeam separat la alegerile europarlamentare în 2024, i-am fi învins exact cum i-am învins și în 2019 la alegerile europarlamentare”, a declarat Siegfried Mureșan.

Acesta a susținut că PNL are o poziție mai puternică la nivel european decât PSD și că acest lucru este cunoscut de electorat.

„Pe plan european, Partidul Național Liberal este de departe cel mai puternic, mai influent partid, care a obținut cele mai multe lucruri pentru România și cel mai credibil partid. (…) Sunt convins că mulți colegi din PSD au intrat în Parlamentul European fiindcă s-au aflat pe o listă comună la ultimele alegeri europarlamentare”, a afirmat eurodeputatul.

„Nu ne întoarcem la PSD”

În cadrul aceleiași intervenții, Mureșan a exclus posibilitatea refacerii unei coaliții de guvernare între PNL și PSD, afirmând că liberalii nu vor repeta „greșelile din trecut”.

„Noi nu mai avem încredere în PSD. Colaborarea cu ei ne-a făcut rău. Am crezut că se schimbă și am văzut că nu se vor schimba”, a spus acesta.

Eurodeputatul a adăugat că liberalii nu vor accepta o nouă formulă de guvernare alături de social-democrați. „O guvernare împreună, în care Partidul Național Liberal și PSD-ul (…) să facă parte este exclusă”, a declarat Mureșan.

PNL nu mai acordă un „cec în alb” PSD

Referindu-se la actuala situație politică, eurodeputatul a afirmat că PNL dorește formarea rapidă a unui nou Executiv.

„Noi, Partidul Național Liberal, vrem un guvern cât mai repede. (…) Sorin Grindeanu este un candidat inacceptabil pentru noi și nu suntem dispuși să dăm nici lui Sorin Grindeanu, nici unui alt pesedist un cec în alb pentru a guverna țara”, a declarat Siegfried Mureșan.

Declarațiile vin după ce Sorin Grindeanu a afirmat că lideri ai PNL, între care Siegfried Mureșan și Dan Motreanu, „stăteau și atârnau pe la mesele pesediste” pentru realizarea listelor comune la alegerile europarlamentare.