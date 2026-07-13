Liviu Dragnea, atac dur la Sorin Grindeanu: „PSD a devenit unealta lui Nicușor Dan. Când nu mai este util, va fi eliminat”

Fostul lider social-democrat susține că PSD ar fi fost „capturat” de un grup restrâns de persoane interesate în primul rând de propria supraviețuire politică și de protejarea intereselor personale.

„Tot PSD-ul a devenit unealta lui Nicușor Dan sau a celor care sunt în spatele lui Nicușor Dan”, a declarat Liviu Dragnea într-un podcast, potrivit News.ro.

În opinia sa, Sorin Grindeanu nu ar avea suficientă putere pentru a exprima un punct de vedere independent.

„Nu are niciun fel de putere Grindeanu de a avea un punct de vedere propriu”, a afirmat fostul președinte al PSD.

Dragnea: Grindeanu va rămâne fără protecție

Liviu Dragnea afirmă că actualii lideri ai partidului ar fi preocupați de conservarea pozițiilor și de evitarea unor eventuale probleme, nu de interesele electoratului social-democrat.

„El, și nu numai el, cei câțiva care au capturat partidul, se gândesc doar la propria supraviețuire, și la libertate și a putea beneficia, mă rog, de ceea ce au putut să economisească în acești ani”, a susținut Dragnea.

Fostul lider PSD avertizează că protecția de care s-ar bucura actuala conducere ar putea dispărea imediat ce aceasta nu va mai fi utilă președintelui.

„Dacă de mâine Grindeanu și cei din conducere nu mai au o valoare de întrebuințare pentru Nicușor Dan – eu spun Nicușor Dan, ca să nu mai zic că e Gigel sau Ionel în spatele lui, el e exponentul, despre el vorbim – nu mai au niciun fel de protecție, pentru că nu mai contează”, a declarat Liviu Dragnea.

Atacul vine după consultările fără rezultat de la Cotroceni

Declarațiile fostului președinte al PSD au fost făcute în contextul în care Sorin Grindeanu a participat luni, 13 iulie, la o nouă rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan pentru ieșirea din criza politică.

Discuțiile dintre șeful statului și liderii partidelor parlamentare s-au încheiat fără un acord privind formarea unei noi majorități și desemnarea unui premier. PSD îl susține în continuare pe Sorin Grindeanu pentru conducerea Guvernului, în timp ce PNL, USR și UDMR au avansat varianta Siegfried Mureșan. Niciuna dintre propuneri nu dispune însă, în acest moment, de voturile necesare pentru învestire.

După consultări, Grindeanu a declarat că alegerile anticipate reprezintă un scenariu care nu poate fi exclus, dar a precizat că un eventual scrutin ar putea avea loc cel mai devreme în toamna târzie a anului 2026.

„E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată, e pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta”, a spus președintele PSD.

Istoria conflictului dintre Dragnea și Grindeanu

Relația dintre Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu este marcată de un conflict politic vechi. Grindeanu a devenit premier în ianuarie 2017, după victoria PSD la alegerile parlamentare din decembrie 2016, când partidul era condus de Dragnea.

Câteva luni mai târziu, conducerea PSD i-a retras sprijinul politic, acuzând Guvernul că nu a respectat programul de guvernare. Grindeanu a refuzat să demisioneze, iar cabinetul său a fost înlăturat în iunie 2017 printr-o moțiune de cenzură inițiată chiar de PSD, partidul care îl propusese pentru funcția de premier.