Grindeanu, atac la PNL: Au dat afară liberali vechi ca să aducă șoșocari

„Hai să fiu mai plastic, perioada romantică s-a încheiat și ne batem cu această pestă a haștagilor pe tot terenul. Gata. Peste tot. Pentru că România trebuie să scape de această boală, de această pestă a reziștilor a haștagilor”, a declarat luni Sorin Grindeanu la România Tv.

Întrebat dacă PSD și USR nu mai au loc la aceeași masă, Grindeanu a spus: „Sub nicio formă”.

Liderul social-democrat a anunțat că PSD nu va susține nicio lege care nu e pusă în transparență.

„Eu vă spun că nu va vota PSD-ul nici o lege care nu este discutată, care nu e pusă în transparență, care ascunde chestiuni de care spuneam, gen cele de la ANI, care nemulțumește societatea cum e legea salarizării, PSD-ul nu va vota. PSD-ul este în opoziție”, a mai spus Grindeanu.

PSD-ul nu are responsabilitatea trecerii acestor legi, a mai spus liderul PSD.

El i-a acuzat pe liberali că „au dat la o parte și au dat afară liberali vechi ca să aducă Șoșocari să-i pună șef de filială”.