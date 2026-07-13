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Grindeanu, atac la PNL: Au dat afară liberali vechi ca să aducă șoșocari

Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat luni că „perioada romantică” s-a încheiat și că PSD se va bate cu „pesta haștagilor pe tot terenul”. El a atacat și PNL, despre care a spus că a adus „șoșocari”.
Grindeanu, atac la PNL: Au dat afară liberali vechi ca să aducă șoșocari
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
13 iul. 2026, 22:05, Politic
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„Hai să fiu mai plastic, perioada romantică s-a încheiat și ne batem cu această pestă a haștagilor pe tot terenul. Gata. Peste tot. Pentru că România trebuie să scape de această boală, de această pestă a reziștilor a haștagilor”, a declarat luni Sorin Grindeanu la România Tv.

Întrebat dacă PSD și USR nu mai au loc la aceeași masă, Grindeanu a spus: „Sub nicio formă”.

Liderul social-democrat a anunțat că PSD nu va susține nicio lege care nu e pusă în transparență.

„Eu vă spun că nu va vota PSD-ul nici o lege care nu este discutată, care nu e pusă în transparență, care ascunde chestiuni de care spuneam, gen cele de la ANI, care nemulțumește societatea cum e legea salarizării, PSD-ul nu va vota. PSD-ul este în opoziție”, a mai spus Grindeanu.

PSD-ul nu are responsabilitatea trecerii acestor legi, a mai spus liderul PSD.

El i-a acuzat pe liberali că „au dat la o parte și au dat afară liberali vechi ca să aducă Șoșocari să-i pună șef de filială”.

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