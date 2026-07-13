Dragoș Pîslaru: Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a PNRR. Ministrul acuză PSD de periclitarea jaloanelor din cadrul programului

„O veste bună, în exclusivitate, de la Bruxelles: Comisia Europeană tocmai a aprobat astăzi propunerea de renegociere a PNRR. Urmează ultimul pas: aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene, pe 7 august. După luni de muncă pentru a salva cât mai multe investiții și cât mai mulți bani europeni pentru România, am ajuns în punctul în care totul depinde acum doar de capacitatea României de a livra reformele promise. Și, din păcate, fix aici se rupe filmul”, a anunțat Pîslaru printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Ce s-a renegociat?

În cadru propunerii de renegoicere a Planului Național de Redresare și Reziliență, realizate la începutul lunii iunie, ministrul a cerut mutarea proiectelor aflate la maturitate pe componenta de grant, schimbarea modului de realizare a documentației pentru finalizarea proiectelor și flexiblizarea jaloanelor din program.

Acuzații de ipocrizie la adresa liderilor social-democrați

Ministrul interimar a criticat dur declarațiile recente ale social-democratului Sorin Grindeanu, care a anunțat că PSD nu va vota proiectele necesare pentru absorția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, acuzându-l de ipocrizie.

„În timp ce la Bruxelles obținem rezultate fantastice, la București, domnul Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota legea salarizării și amenință că va sabota și reforma privind integritatea în funcția publică. Nu poți pretinde miliarde de euro de la Uniunea Europeană și, în același timp, să refuzi reformele la care România s-a angajat. Nu poți spune că vrei PNRR, dar să respingi jaloanele din PNRR. Nu poți aplauda banii europeni și să sabotezi condițiile asumate de România pentru a-i primi”, notează Pîslaru.

Ministrul aduce aminte de mai multe reforme din cadrul PNRR care au fost tergiversate de Guvernele precedente, reforme precum legea salarizării unitare, măsurile privind integritatea în funcția publică, reforma urbanismului și procesul de decarbonizare.

Apel la responsabilitate

În finalul mesajului, ministrul interimar a lansat un apel către PSD: „Nu puneți, domnilor de la PSD, viitorul României în pericol pentru agenda voastră politică măruntă. Ani de zile v-ați bătut cu pumnul în piept de grija interesului național. Iată că aveți acum, în sfârșit, șansa să demonstrați”.

Reacția ministrului vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va susține măsurile aferente PNRR, subliniind: „PSD este în opoziție. PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta”.