Scandalul azilelor din Bihor: Ana Rădulescu o înlocuiește pe Alexandra Zară la șefia ANPDPD

Alexandra Zară a fost demisă miercuri de la șefia Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) de către ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Decizia a fost luată după ce Zară nu l-ar fi informat pe Pîslaru despre acțiunea DIICOT privind azilele de la Bihor.

Noua președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități este Ana Rădulescu, anunță ministrul.

„Am decis astăzi numirea doamnei conferențiar universitar doctor Ana Rădulescu în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Este unul dintre cei mai respectați specialiști în domeniul asistenței sociale, cu o experiență de peste 20 de ani în dezvoltarea serviciilor sociale, elaborarea politicilor publice și coordonarea unor proiecte naționale și europene de anvergură”, a anunțat Pîslaru într-o postare pe Facebook.

„Sunt convins că experiența acumulată în domeniul drepturilor persoanelor vulnerabile, al dezvoltării serviciilor sociale și al cooperării instituționale, atât în România, cât și la nivel european, va contribui fundamental la consolidarea protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități și la dezvoltarea unor politici publice centrate pe nevoile acestora”, a completat ministrul.

Cine este Ana Rădulescu

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul ministerului Muncii, Ana Rădulescu are o experiență de conducere în cadrul Centrului de Formare și Evaluare în Asistență Socială, și predă la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București.

În plus, ea a îndeplinit diverse roluri în cadrul unor organizații europene de prestigiu, inclusiv în cadrul Federației Internaționale a Asistenților Sociali și al European Social Network.

Scandalul azilelor din Bihor

Demiterea Alexandrei Zară din funcția de președinte al ANPDPD vine după ce ea nu l-a informat anterior pe ministrul Pîslaru despre operațiunea DIICOT din 30 iunie în centrele pentru persoane cu dizabilități din județul Bihor.

Alexandra Zară susține însă că nu l-a informat pe ministru deoarece procurorii i-au cerut în mod expres să păstreze confidențialitatea operațiunii.

„Când organele de urmărire penală mi-au solicitat sprijinul și mi-au transmis expres că am obligația de a păstra confidențialitatea, pentru a nu pune în pericol cercetarea penală, am ales să respect legea și să nu îl informez pe ministru. Dacă aș fi făcut asta, aș fi săvârșit o infracțiune, potrivit Codului penal”, a explicat Alexandra Zară.

La 30 iunie, procurorii DIICOT au efectuat percheziții la locațiile în care erau cazate persoane vulnerabile aflate în grija lui Viorel Pașca, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la aceste infracțiuni. În urma operațiunii, persoanele adulte cu dizabilități găsite în aceste locații au fost relocate în servicii sociale licențiate din mai multe județe.