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După ce a susținut că este șeful Sistemului, Nicușor Dan revine: „O să influențez deciziile. O să încerc să reformez statul”

Președintele Nicușor Dan a făcut noi declarații despre Sistem - și ceea ce înseamnă acesta - după Summitul NATO de la Ankara.
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Sorina Matei
08 iul. 2026, 18:51, Politic
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Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, din nou, după Summitul NATO, de la Ankara, ce este sistemul și din ce este format, având în vedere că nu a numit până acum noi șefi ai serviciilor secrete.

Președintele României a răspuns:

„Ce am vrut eu să spun, că în momentul în care am fost primarul Bucureștiului, dacă dumneavoastră ați fi venit la mine să mă întrebați orice despre activitatea primăriei, eu n-aș fi dat vina pe un director care era în subordinea mea. Pentru că aveam un mandat de la cetățenii și trebuia să asum tot ceea ce aveam în subordine în primăria capitală. Ăsta a fost sensul răspunsului meu.

Ce este sistemul? Sistemul este ansamblul de autorități, de relații de putere pe care ei împreună le exercită. Și bineînțeles că în cadrul statului român există persoane, grupuri care exercită autoritate, putere în mod nelegitim. Evident că se întâmplă lucrul ăsta.

Dar nu înseamnă că eu ca președinte, în mod constituțional, șeful mai multor structuri, o să spun că mă lupt ca un ONGist cu aceste interese nelegitime. Și o să vă răspund că am niște atribuții constituționale, o să conduc niște structuri, o să influențez deciziile unor autorități și în numele cetățenilor care mi-au dat mandatul, o să din această poziție, o să încerc să reformez statul român. Asta e mandatul”, a spus președintele Dan.

„Nu poți să te lupți cu Sistemul când ești șeful Sistemului”

În urmă cu câteva săptămâni, în Polonia, Nicușor Dan se prezenta ca șeful Sistemului:

„În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu Sistemul e o certitudine. Acum, nu poți să te lupți cu Sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara asta în anarhie, asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă și între a declama despre cât de tare vom reforma Sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat Sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma Sistemul, ăsta este răspunsul.

Și, dacă vreți să ne ducem într-o zonă mai politică, este foarte important să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală, când am criticat Sistemul”.

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