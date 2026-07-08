Consiliul Nord Atlantic a comunicat deciziile statelor NATO în declarația finală a Summitului NATO de la Ankara.

Liderii NATO afirmă în declarația finală a summitului de la Ankara că Rusia „reprezintă o amenințare pe termen lung” pentru comunitatea euro-atlantică.

Țările NATO se angajează să aloce 70 de miliarde de euro Ucrainei în 2026.

Țările NATO au încheiat noi contracte militare în valoare de 50 de miliarde de lire sterline la summitul de la Ankara.

Declarația NATO nu menționează angajamentul de a accepta Ucraina în alianță.

Declarația finală a Summitului NATO de la Ankara

„Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru ferm față de apărarea noastră colectivă în temeiul articolului 5 din Tratatul de la Washington și față de legătura transatlantică. Un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor. Unitatea, solidaritatea și forța noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei un miliard de cetățeni din Alianța noastră de națiuni libere și democratice. Rămânem dedicați abordării noastre de 360 de grade în ceea ce privește descurajarea și apărarea.

Rusia, amenințare pe termen lung pentru NATO. Achiziții de peste 50 de miliarde de dolari

„Pentru a contracara amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securității și stabilității euro-atlantice și amenințarea persistentă a terorismului , Aliații își îndeplinesc angajamentul de la Haga în materie de apărare. În 2025, Aliații europeni și Canada și-au majorat investițiile în cerințele esențiale de apărare cu peste 139 de miliarde de dolari. Investițiile noastre oferă capabilitățile de care avem nevoie, consolidând în același timp baza noastră industrială și reziliența.

, Aliații își îndeplinesc angajamentul de la Haga în materie de apărare. În 2025, Aliații europeni și Canada și-au majorat investițiile în cerințele esențiale de apărare cu peste 139 de miliarde de dolari. Investițiile noastre oferă capabilitățile de care avem nevoie, consolidând în același timp baza noastră industrială și reziliența. Astăzi, la Ankara, anunțăm achiziții publice noi în valoare de peste 50 de miliarde de dolari și ne angajăm să extindem capacitatea colectivă de producție și să colaborăm cu industria pentru a accelera inovația. Vom continua activitatea noastră de eliminare a barierelor comerciale în domeniul apărării între Aliați și vom valorifica parteneriatele NATO pentru a maximiza profunzimea și cooperarea în domeniul industriei de apărare”.

„Aliații europeni și Canada, în colaborare cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței”

„Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic – o Alianță modernizată. Aliații europeni și Canada, în colaborare cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței. Descurajarea și apărarea NATO se bazează pe un mix adecvat de capabilități nucleare, convenționale și de apărare antirachetă, completate de resurse spațiale și cibernetice. Ne-am angajat să ne menținem avantajul în luptă .

Investim în capacitatea noastră de a desfășura , activa și susține forțele noastre armate și de a ne atinge obiectivele de capabilități în toate domeniile, inclusiv în atacuri de precizie la mare adâncime, apărare aeriană și antirachetă integrată, sisteme fără echipaj, tehnologii de ultimă generație și capabilități de informații. Dezvoltăm un cloud interoperabil pentru luptă transatlantică și adoptăm modele puternice de inteligență artificială”

„Aliații își mențin unii sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale”

„Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar Aliații își mențin unii sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale. Aliații europeni și Canada finanțează acum marea majoritate a asistenței de securitate acordate Ucrainei prin mijloace bilaterale și multilaterale. Aliații subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, previzibil și sustenabil pe termen lung.

Pentru 2026, Aliații se angajează să ofere 70 de miliarde de euro în echipamente militare, asistență și instruire pentru Ucraina și își reafirmă angajamentele suverane de a menține niveluri cel puțin echivalente în 2027. În acest scop, salutăm decizia Uniunii Europene de a oferi finanțare multianuală Ucrainei prin intermediul Împrumutului de Sprijin pentru Ucraina”.

„Aliații reiterează faptul că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară”

„Alianța continuă să răspundă și să se adapteze la concurența strategică, instabilitatea omniprezentă, amenințările hibride și șocurile recurente care definesc mediul nostru de securitate mai larg. Aliații reiterează faptul că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și solicită Iranului să respecte pe deplin libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz

Ne exprimăm aprecierea pentru ospitalitatea generoasă pe care ne-a acordat-o Turcia. Așteptăm cu nerăbdare următoarea noastră întâlnire”, se arată în declarație