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Trump reimpune sancțiuni împotriva Iranului, chiar în timpul Summitului NATO

SUA au reimpus sancțiuni petroliere împotriva Iranului, chiar în timp ce președintele SUA, Donald Trump, se afla la Summitul NATO de la Ankara.
Trump reimpune sancțiuni împotriva Iranului, chiar în timpul Summitului NATO
Sorina Matei
08 iul. 2026, 15:47, Știri externe
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Administrația Trump a revocat o derogare care permitea vânzarea de petrol iranian după ce trei petroliere au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz, cea mai recentă schimbare de macaz a unui conflict care durează de luni de zile.

Schimbare majoră

Luna trecută, Departamentul Trezoreriei a emis o licență generală care permite Iranului să producă, să vândă și să livreze petrol timp de două luni. Excepția a reprezentat o schimbare majoră în abordarea Americii față de Iran, care a fost puternic sancționat timp de decenii.

Excepția, dacă ar fi devenit permanentă, ar fi putut ajuta Iranul să-și remodeleze economia, permițând vânzarea deschisă a petrolului său pe piețele globale.

Iranul nu a revendicat direct responsabilitatea pentru atacuri. Însă guvernul său a afirmat că deține controlul exclusiv asupra căii navigabile și a fost acuzat pentru alte atacuri similare în timpul războiului cu Statele Unite și Israel.

Licența emisă de SUA – retrasă

Un oficial american a declarat pentru The New York Times că acțiunile Iranului în Strâmtoare sunt inacceptabile pentru Statele Unite și că acestea vor avea consecințe. Oficialul a adăugat că Iranul va beneficia de acordul de pace doar dacă va da dovadă de un comportament bun și că negocierile pentru un acord final vor continua.

Licența emisă de Departamentul Trezoreriei în iunie a fost concepută pentru a oferi Iranului un acces mai mare la moneda americană, permițând țării să efectueze tranzacții petroliere folosind dolari americani. De asemenea, a permis importatorilor americani să cumpere țiței iranian, produse petrochimice și produse petroliere.

Administrația Trump a oferit Iranului o scutire temporară de sancțiuni la începutul acestui an, în încercarea de a reduce prețurile petrolului prin permiterea ca mai multe aprovizionări cu țiței să ajungă pe piețele globale. SUA au intensificat apoi sancțiunile și au creat o blocadă militară care împiedică vânzarea de petrol iranian, ca parte a unui efort de a paraliza economia sa.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat luna trecută, la un eveniment organizat la New York, că amânarea sancțiunilor impuse Iranului este „mai bună pentru lume” și că aceasta va depinde de progresele înregistrate în direcția unui acord de pace cuprinzător.

„Aceasta este o negociere bazată pe performanță foarte condiționată, iar noi le oferim morcovi, apoi mai sunt și bâte”, a declarat dl Bessent la Clubul Economic din New York.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat miercuri că acordul de înțelegere care prevede încetarea ostilităților cu Iran este suspendat. Declarația a venit după o nouă escaladare cauzată de atacurile lansate de SUA asupra Iranului și represaliile iraniene.

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