„Danemarca nu e de vânzare” / Premierul danez reacționează din nou față de pretențiile lui Trump privind Groenlanda

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat miercuri la Ankara că Danemarca va apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO, inclusiv Regatul Danemarcei, în replică la cele mai recente declarații ale președintelui Trump privind pretențiile asupra Groenlandei, potrivit Reuters.

„Danemarca nu este de vânzare. Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru al NATO, inclusiv propriul nostru teritoriu. Desigur, vom apăra Regatul Danemarcei”, a răspuns Frederiksen pretențiilor teritoriale emise de Trump.

Informații de context

Afirmațiile lui Frederiksen vin într-un moment în care liderii NATO discută la summit despre consolidarea capacităților de apărare ale Alianței, creșterea investițiilor militare și continuarea sprijinului pentru Ucraina, pe fondul deteriorării climatului de securitate în Europa și al tensiunilor tot mai mari cu Rusia.

💬”Le Groenland n’est bien évidemment pas à vendre” ➡️Mette Frederiksen, Première ministre danoise, répond aux propos de Donald Trump qui a affirmé que le territoire autonome danois devrait selon lui être „contrôlé par les États-Unis”#BFM2 pic.twitter.com/BF4tPgs71L — BFM (@BFMTV) July 8, 2026

„Avem nevoie de un NATO mai puternic. Avem cea mai puternică alianță din istorie și trebuie să o păstrăm așa. Mesajul meu principal de astăzi este importanța reînarmării Europei”, a declarat Frederiksen în fața jurnaliștilor.

Șefa guvernului de la Copenhaga a susținut că Europa și Statele Unite trebuie să își consolideze împreună capacitatea de producție în domeniul apărării, prin dezvoltarea unei baze industriale puternice la nivel transatlantic.

„Trebuie să ajutăm mai mult Ucraina”

În același timp, premierul danez a pledat pentru intensificarea sprijinului acordat Ucrainei în războiul cu Rusia.

„Trebuie să ajutăm mai mult Ucraina, să creștem presiunea asupra Rusiei și să ne asigurăm că Ucraina este singurul câștigător de drept al acestui război. Unitatea noastră și hotărârea noastră de a fi împreună sunt poate mai importante ca niciodată”, a spus Mette Frederiksen.